Mladá Boleslav je po pěti letech zpět v pohárech, proti Transinvestu je jasným favoritem

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve čtvrtek rozehrají 2. předkolo Konferenční ligy domácím utkáním proti litevskému Transinvestu. Středočeši se vracejí do pohárů po pěti letech a ve dvojzápase s evropským nováčkem jsou velkými favority. Duel má výkop v 18:00.

Svěřenci kouče Davida Holoubka prošli letní přípravou bez porážky, sobotní generálku ale nezvládli. V úvodním ligovém kole prohráli 0:2 v Jablonci, navíc zápas dohráli bez dvou vyloučených hráčů.

"Z naší strany to od začátku do konce nebylo povedené utkání. Tenhle tým má podstatně na víc. Velice špatný výkon. Teď se musíme maximálně připravit na první utkání v evropských pohárech a znovu se nastartovat," řekl Holoubek na tiskové konferenci po zápase. "Nemůžeme to jen tak hodit za hlavu, naopak. Musíme si zápas vyhodnotit a ve čtvrtek to musí být úplně jiný manšaft," přidal obránce Dominik Kostka.

Posledních sedm účastí Mladé Boleslavi v pohárech skončilo v předkole, pokaždé v Evropské lize. Skupinovou fázi si Středočeši zahráli pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v tehdejším Poháru UEFA.

Mladá Boleslav si zajistila poháry díky pátému místu v lize a vítězství v utkání o postup do Konferenční ligy proti Hradci Králové. Transinvest premiérově prošel do Evropy po triumfu v Litevském poháru, což se mu podařilo jako prvnímu druholigovému celku.

Transinvest existuje tři roky

Klub založila před třemi lety přepravní společnost Transekspedicija, která sídlí ve vesnici Galine severně od Vilniusu. Během dvou let Transinvest postoupil ze třetí ligy do nejvyšší soutěže, v aktuálním ročníku je po 23. kole na osmém místě z deseti mužstev.

"S litevským fotbalem jsem se v kariéře pořádně nepotkal. Soupeř to tedy pro nás bude velká neznámá, ale v dnešní době se už potřebné informace dají sehnat a máme čas se dobře připravit," uvedl po losu stoper Marek Suchý.

Oporami týmu jsou brazilský útočník Henrique Devens, s 11 góly nejlepší střelec litevské ligy, a dva bývalí reprezentanti ve středu zálohy. Čtyřiatřicetiletý Arturas Žulpa má na kontě v národním týmu 37 utkání a devětatřicetiletý kapitán Linas Pilibaitis 30 zápasů. Oba si jednou zahráli i proti českému výběru.

Zápas odřídí chorvatští sudí v čele s hlavním, teprve devětadvacetiletým Patrikem Kolaričem. Odveta v Litvě je na programu 1. srpna.