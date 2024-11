Jsme hladoví. Do Portugalska jsme se přijeli poprat o body, řekl boleslavský Jelínek

Asistent trenéra fotbalistů Mladé Boleslavi Jan Jelínek (42) věří, že jeho tým ve čtvrtečním utkání 3. kola Konferenční ligy v Guimaraesi podá především sebevědomý výkon a získá první body. Řekl to na předzápasové tiskové konferenci, na které zaskočil za hlavního kouče Andrease Brännströma (48). Jelínek si uvědomuje sílu aktuálně pátého celku portugalské ligy a soustředí se pouze na zápas, o postupových šancích Středočechů mluvit nechtěl.

Brännström se na tiskovou konferenci nedostavil ze zdravotních důvodů, během dnešní cesty do Portugalska se necítil dobře a měl teplotu. Jelínek přišel mezi novináře navzdory neočekávané situaci dobře naladěný. Přítomné na úvod pozdravil portugalsky a pak se rozhovořil o nadcházejícím soupeři.

"Čeká nás kvalitní a zkušený tým, který se dokáže adaptovat na hru soupeře. Je to komplexní mužstvo, které je nebezpečné jak po zemi, tak v silových vzdušných soubojích. Nevyzdvihoval bych jednotlivce, i když některé vytipované máme," řekl Jelínek.

Středočeši na úvod soutěže prohráli 0:2 na hřišti arménského FC Noah a před dvěma týdny podlehli doma 0:1 Luganu. Guimaraes má po dvou kolech šest bodů a v součtu s předkoly vyhrál v této sezoně Konferenční ligy všech osm duelů. Vitória je ve společné tabulce 36 týmů na páté příčce a i podle sázkových kanceláří je velkým favoritem utkání.

"Pokud to tak někdo vnímá, tak chceme překvapit. Je to pohárové utkání a to je vždy ošemetné pro oba týmy. Rozhodně tu chceme podat sebevědomý výkon," ujistil Jelínek. "Vnímáme sílu soupeře a přistupujeme k ní s respektem, ale vidíme i cestu, jak v zápase uspět. Předvedli jsme to už s Luganem, proti kterému jsme byli už klidnější a měli jsme dobré pasáže. Na to chceme navázat i tady," přidal bývalý trenér Zlína.

Jelínek nechtěl přímo odpovědět na otázku, zda by případná porážka sebrala Mladé Boleslavi reálnou šanci na postup. Do play off projde v novém formátu soutěže 24 týmů.

Poslední výsledky Mladé Boleslavi Livesport

"Nějaké podmínečné body nebo něco takového, takhle k tomu nechceme přistupovat. Soustředíme se jen na tenhle zápas. Rozhodně jsme hladoví po tom, abychom bodovali," uvedl dvaačtyřicetiletý kouč.

Jelínkovi vydržela dobrá nálada až do konce tiskové konferenci a odpovědi na dotaz, zda se nechce nechat inspirovat trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským a pro štěstí prozradit alespoň jedno jméno ze základní sestavy. "Je to tradice pana Trpišovského, my takovou tradici nemáme. Ale abych vám odpověděl na otázku, tak vám prozradím, že já na hřišti určitě nebudu," uzavřel se smíchem.