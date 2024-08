Kodaň není v topu, ale kvalitu má, řekl Frydrych. Hapala mrzelo, že Baník nedal gól

Trenéra Pavla Hapala (55) navzdory prohře 0:1 na hřišti FC Kodaň v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy potěšil výkon ostravských fotbalistů, litoval však neproměněných šancí. V rozhovoru s novináři uvedl, že se před zápasem spíše tipovalo, že jeho tým prohraje na stadionu dánského favorita alespoň o tři góly. Podle obránce Michala Frydrycha (34) to byl výkon hodný Baníku.

V první minutě nastavení rozhodl o výhře favorita střídající Victor Froholdt. "Mrzí mě to, teď jsem zklamaný, že jsme prohráli. Ale před utkáním se víc očekávalo, že tady dostaneme trojku. To se nestalo, nakonec jsme byli důstojným soupeřem a hlavně jsme měli víc gólových situací. Věřím, že fanoušci nás přijdou podpořit tak jako dnes," řekl Hapal. Odveta je na programu příští čtvrtek.

Slezané si vytvořili řadu příležitostí, žádnou však neproměnili. "Nevstřelili jsme branku, to je ten největší problém. Kdybychom ji vstřelili, bylo by to veselejší. Na včerejším tréninku góly padaly. Někdy to tak je. Řešení bylo někdy možná trochu ukvapené a hlavně nepřesné," prohlásil Hapal.

Statistiky utkání. Livesport

Zahozených šancí litoval i Frydrych. "Určitě je to problém, protože když hrajete proti Kodani nebo takovému týmu, musíte aspoň jednu šanci využít. Protože víme, že jich nebude osm, nebo deset. To se nám dnes nepovedlo. Je to škoda," uvedl 34letý stoper.

"Je to pro nás všechny velká zkušenost. Věřím, že nám to pomůže do budoucna. I když je ten výsledek krutý. Musím pochválit všechny kluky za to, jak jsme to zvládli, jak jsme makali. Výkon je hodný Baníku," podotkl někdejší hráč Slavie a Wisly Krakov.

Fotbalisté Baníku a jejich pozápasová děkovačka. Vojtěch Bruk

Ostrava hrála proti favoritovi odvážně. "Nemůžete úplně betonovat na hřišti tak silného soupeře, to by vás umačkali a v 60. minutě by bylo po vás. Musí taky cítit, že máte sílu a musíte jim to znepříjemňovat. Technickým hráčům se taky nechce bránit. Toho jsme se snažili využít. Věděli jsme, že to není Kodaň v topu, jako když v minulé sezoně porazili Manchester United. Kvalitu ale mají," řekl Frydrych.