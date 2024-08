Fotbalisté Mladé Boleslavi v hlavní fázi Konferenční ligy přivítají Real Betis, Lugano a polské šampiony z Bialystoku s českým obráncem Michalem Sáčkem. Venku je čeká Molde, portugalský Guimaraes a Noah z Arménie. Rozhodl o tom páteční los v Monaku. Úvodní kolo je na programu 3. října, závěrečné 19. prosince. Rozpis zápasů zveřejní UEFA v sobotu.

Soupeři Mladé Boleslavi:

Real Betis (D)

Molde (V)

Vitória SC (V)

Lugano (D)

Jagiellonia (D)

NOAH (V)

Svěřenci švédského kouče Andrease Brännströma kvůli nevyhovujícímu stadionu nemohou hrát domácí utkání v Mladé Boleslavi, azyl najdou v Hradci Králové. Středočeši prošli do hlavní fáze evropského poháru po 17 letech a potřetí v historii – skupinu si dosud zahráli pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v Poháru UEFA. V předkole postupně vyřadili litevský Transinvest, Hapoel Beer Ševa a ve čtvrtek maďarský Paks.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže bude hrát od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů. Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off. Finále se uskuteční 28. května ve Vratislavi.

Domácí zápasy v Hradci Králové

Mladá Boleslav byla ve čtvrtém výkonnostním koši. Z prvního jí los přisoudil Betis, který v minulé sezoně změřil síly ve skupině Evropské ligy s pražskou Spartou. Španělský celek doma zvítězil 2:1, na Letné prohrál 0:1.

Středočeši přivítají v Hradci Králové i úřadující polské šampiony, kterým se úvod sezony nevydařil. Bialystok sice přešel ve 2. předkole Ligy mistrů přes litevský Panevežys, následně ale nezvládl dvojzápasy s Bodö/Glimt a Ajaxem Amsterdam a "propadl" se až do Konferenční ligy. Jagiellonia, která se stala polským mistrem poprvé v historii, prohrála posledních šest soutěžních utkání.

Lugano je úřadujícím švýcarským vicemistrem, v minulé sezoně nestačilo pouze na Young Boys Bern. S českým fotbalem má poměrně čerstvé zkušenosti. V sezoně 2017/18 se střetlo s Plzní ve skupině Evropské ligy, v obou zápasech uspěl domácí celek.

Pro venkovní zápasy los určil Mladé Boleslavi náročné soupeře na cestování. Arménský vicemistr Noah si v předkole připsal několik překvapivých výsledků, díky nimž si poprvé zahraje hlavní fázi evropského poháru. Celek z Jerevanu přešel přes čtyři soupeře, ve 3. předkola senzačně vyřadil AEK Atény i díky kurióznímu gólu brankáře Ognjena Čančareviče. V závěrečném dvojzápase si poradil s Ružomberkem.

Kromě takřka nejvýchodnějšího soupeře čeká Středočechy i daleká cesta na sever a na západ. Norská liga se hraje systémem jaro - podzim a má za sebou už 19 kol, Molde je průběžně čtvrté. Do Evropy se dostalo díky triumfu v Norském poháru v loňském roce.

Guimaraes obsadil v minulé sezoně portugalské ligy pátou příčku. V Česku se klub představí poprvé od 80. let. V sezoně 1986/87 změřil síly v Poháru UEFA se Spartou a v následujícím ročníku ve stejné soutěži narazil na Vítkovice.

Za postup do Konferenční ligy dostanou bonus 3,17 milionu eur (asi 80 milionů korun). Jména šesti soupeřů pro nově zavedenou ligovou fázi Konferenční ligy se Středočeši dozvědí při pátečním losování.

Český fotbal bude mít na podzim v Evropě čtyři zástupce. Pražskou Spartu čeká Liga mistrů, Slavii a Plzeň Evropská liga.