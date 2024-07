Česká liga je výš než litevská. Chceme, aby to na hřišti bylo vidět, říká Holoubek

Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi David Holoubek (34) před úvodním utkáním 2. předkola Konferenční ligy proti Transinvestu přijímá roli favorita. Řekl to na středeční tiskové konferenci. Zkušený kouč před čtvrtečním domácím zápasem věří, že se projeví výkonnostní rozdíl mezi českou a litevskou ligou. Podle Holoubka je jeho tým na nečitelného soupeře dobře připravený, s čímž pomáhal i současný sportovní ředitel Středočechů Jakub Dovalil, který v Pobaltí dlouho působil.

Mladá Boleslav se vrací do pohárů po pěti letech. V souboji s osmým týmem a nováčkem litevské ligy je velkým favoritem. Tamní nejvyšší soutěž je v žebříčku UEFA až na 42. místě z 55 zemí, česká je na desáté příčce.

"Přijímáme roli favorita. Česká liga je ve vyšších patrech než ta litevská. Akceptujeme to a chceme, aby to zítra bylo vidět na hřišti," ujistil Holoubek. "Všichni v klubu se těšíme. Připravujeme se tak, abychom to zvládli dobrým výkonem, s čímž je spjatý i dobrý výsledek před odvetou," přidal.

Nebezpečí z protiútoků

Fotbalový klub Transinvest založila teprve před třemi lety přepravní společnost Transekspedicija, která sídlí v obci Galine severně od Vilniusu. Během dvou let postoupil ze třetí ligy do nejvyšší soutěže. Do Konferenční ligy premiérově prošel díky triumfu v Litevském poháru.

"Viděli jsem spoustu jejich zápasů. Čeká nás soupeř, který není úplně čitelný ve smyslu srovnání s českou ligou. Mají dobré individuality, které jsou hodně dobré s míčem a jsou zajímavé v rychlém protiútoku. To je v DNA týmu. Brání urputným způsobem a po zisku míče se snaží rychle dostat do soupeřova pokutového území," charakterizoval Holoubek soupeře, který v útoku spoléhá na nejlepšího střelce litevské ligy Henriqueho Devense.

"Jsou tam dva tři nadstandardní hráči, na které jsme kluky upozorňovali. Devens je klasická desítka. Brazilec, velice herní hráč s přehledem, takový špílmachr. A pak bych ještě zmínil Japonce Misakiho Sata, to je krajní hráč, který je neustále v nabídce a má obrovský akční rádius," upozornil bývalý kouč Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací.

Holoubek věří, že nasbíral o soupeři dostatek informací. I díky Dovalilovi, jenž mezi lety 2019 až 2023 vedl lotyšskou reprezentaci do 18 a 19 let. "Máme tady Kubu Dovalila, který v té oblasti dlouhodobě působil. Další způsob je přes videa, to je zase můj úkol. Informace a videa se sbírají i přes média, sociální sítě, to není dnes tak složité. Ale pořád se soustředíme víc sami na sebe, na náš výkon," uvedl trenér Středočechů.

Transinvest v posledních dvou utkáních litevské ligy, která má za sebou už 23 kol, nasadil pět nových posil. "Víme o tom, přišel nový brankář a útočníci. Je to komplikace v tom, že teď jsou samozřejmě méně čitelní. Ale nemyslím si, že se bude měnit jejich herní způsob," podotkl Holoubek, jenž se nechtěl příliš vracet k sobotní nevydařené generálce a ligové porážce 0:2 v Jablonci. "Představovali jsme si jiný vstup do sezony i jiný způsob hry. Rozhodně máme motivaci odčinit výkon a výsledek z víkendu," dodal.