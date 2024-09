Mladá Boleslav požádala o výjimku, aby KL hrála doma. Víme, že jsme udělali maximum, říká Trunda

Mladá Boleslav se nevzdává naděje, že by domácí zápasy hlavní fáze Konferenční ligy hrála v domácí Lokotrans Aréně. Vedení na klubovém webu oznámilo, že požádalo UEFA o výjimku a s nadějí čeká na pozitivní odpověď. Mladoboleslavský stadion nesplňuje několik podmínek. Pokud Středočeši výjimku nedostanou, budou soupeře hostit v Hradci Králové.

Azyl na východě Čech už si domluvili. Přesto stále doufají, že nebudou muset opustit domácí stadion. "Rozhodnutí je teď na UEFA. My jsme pro to udělali vše, co jsme mohli," ujistil prezident a většinový majitel klubu David Trunda. Jedná se o domácí utkání s Luganem (24. října), Betisem Sevilla (28. listopadu) a Jagiellonií Bialystok (12. prosince).

Šéf klubu bezprostředně po losu v Monaku jednal se zástupci všech soupeřů, kteří do Česka pocestují, a ptal se jich, zda by souhlasili s odehráním zápasů v Mladé Boleslavi. "Nikdo neřekl, že by byl proti. Třeba s Betisem jsme si to ještě potvrzovali a jsou s tím v pohodě," uvedl Trunda.

Překážkou je kapacita či zázemí

Problém je, že stadion v Mladé Boleslavi nesplňuje některé požadavky UEFA. Nedisponuje například dostatečnou kapacitou ochozů pro duely v hlavní fázi evropské soutěže. Nemá ani odpovídající prostorné zázemí. Problém je také s umístěním kamer nebo výběhovou zónou.

"Chystáme nový ticketingový systém za několik milionů korun. Ve spolupráci s městem jsme na to dostali dotaci. Chceme fanouškům vstup na stadion zpříjemnit, zároveň to byla také jedna z podmínek. Do prvního utkání s Luganem by se stihl instalovat. Na UEFA jsme v úterý odpoledne odeslali všechny potřebné dokumenty," popsal šéf klubu.

"Komunikovali jsme i s předsedou české fotbalové asociace Petrem Fouskem, který nám pomáhá, za což mu děkujeme. Byli jsme v kontaktu také s policií, která s pořádáním zápasů nemá problém," dodal Trunda k zákulisí jednání o vyřizování výjimky, kterou považuje za jednu z aktuálních priorit vůči partnerům a příznivcům klubu.

Očekává, že rozhodnutí by mělo přijít brzy. "UEFA se nás možná ještě na něco doptá, ale myslím, že do konce týdne bude jasno. Bylo by hezké hrát po sedmnácti letech základní fázi pohárů doma, ale pokud to nepůjde, využijeme dohody s Hradcem Králové. Víme, že jsme udělali maximum," řekl Trunda.

Protože zatím není jasno, nezačal klub ještě na domácí utkání Konferenční ligy prodávat vstupenky. "O průběhu a výsledku jednání klubu s UEFA a s tím souvisejícím zahájením distribuce vstupenek budeme naše příznivce aktuálně informovat prostřednictvím sociálních sítí, klubového webu, tisku a místního rádia," uvedl ředitel klubové komunikace Jiří Koros.