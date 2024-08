Od Sparty tam bylo málo pohybu, řekl expert Němeček. Zkritizoval rozehrávku Vindahla

Umí Spartu pochválit i zkritizovat, po úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů proti rumunskému FCSB (1:1) ale volil spíš to druhé. Vyhlášenému expertovi a bývalé hvězdě Letenských Václavu Němečkovi se výkon domácích moc nepozdával. Scházel mu lepší pohyb a jako už tradičně lepší rozehrávka od brankáře Petera Vindahla (26). Zvlášť když po jeho chybě kopali hosté roh, z nějž dokázali udeřit. "Vážně nejsem příznivcem obehrávání míče přes gólmana, zvlášť když to ti dotyční evidentně neumí. Těch chyb ze strany Vindahla je navíc už x," prohlásil Němeček v rozhovoru pro eFotbal.cz.

Jak se vám zápas líbil?

"Čekal jsem víc. Přišlo mi to neurovnaný, nepřesný. Na můj vkus tam bylo od Sparty málo pohybu."

Čím to? Projevila se nervozita?

"Obávám se, že jo. Do hlav hráčů nevidím, v Lize mistrů ale chyběla Sparta hrozně dlouho. Čím déle absence trvá, tím je pro kluky složitější ustát tlak v hlavě. Tohle je stejné jako s titulem. I ten bylo strašně těžké po těch letech zase urvat. Navíc co si budeme povídat, v úterý stál proti Spartě hodně silný soupeř."

Překvapilo vás, jak dobře hosté hráli?

"To zase ne. Čekal jsem, že FCSB bude mít svou kvalitu. Klub je dobře finančně zajištěný, může si dovolit ty nejlepší rumunské hráče. Podle toho to i vypadalo."

Jak moc Spartě uškodilo, že v první půli neproměnila ani jednu ze dvou velkých šancí?

"Kdyby se Haraslín či Sörensen trefili, zápas by vypadal jinak, ale to je jenom kdyby. Na druhou stranu, pořád za sebou máme jen poločas. Teď nás čeká druhý, byť na venkovním hřišti. Ještě není nic ztraceno."

Statistiky zápasu. Enetpulse

V úvodu půle druhé se Sparta dostala pod tlak. Co bylo špatně? Neotálel trenér Friis se střídáním?

"Za mě říkám, že trochu ano. I já jsem čekal, že do toho sáhne dřív."

Hlavně Olatunji pak hru Sparty výrazně oživil. Souhlasíte?

"Jelikož zrovna Olatunjiho celkem dlouho kritizuji, nemůžu ho teď moc chválit (s úsměvem). Je ale pravda, že tentokrát zahrál dobře."

Měl by v odvetě dostat na hrotu přednost před Janem Kuchtou?

"To nedokážu říct. Tohle musí rozhodnout jen trenér, který vidí kluky každý den na tréninku. Ano, Olatunji hru oživil, vstřelil hodně důležitou branku. Celkově odehrál lepší zápas než Kuchta. Zase je však otázkou, jak by to vypadalo, kdyby nastoupil už od začátku."

To brankáři Vindahlovi se zápas moc nepovedl. Před inkasovaným gólem z rohu namazal hostům do stoprocentní šance…

"Já vám rovnou skočím do řeči. Vážně nejsem příznivcem obehrávání míče přes gólmana, zvlášť když to ti dotyční evidentně neumí. Těch chyb ze strany Vindahla je navíc už x! Vůbec nechápu, jak je možné, že se to furt opakuje. Dá nahrávku naslepo přes vápno a je z toho obrovská šance soupeře. Z ní roh, po kterém padne první gól… Samozřejmě rozumím tomu, proč se dneska přes brankáře tolik hraje, že je lepší míč vzadu podržet než ho pak horko těžko dostávat zpátky. Když ale tu situaci pod kontrolou nemám a zjevně to neumím, nemůžu se snažit nahrávat pořád, pokoušet se o to za každou cenu. Vindahl je brankář, co dokáže chytit věci navíc, tímhle ale škodí celému týmu. Dostává ho pod zbytečný tlak a opakuje se to zápas co zápas."

Mohou chyby v rozehrávce ohrozit jeho pozici jedničky?

"Evidentně neohrozí, trenéři po něm totiž rozehrávku chtějí. I kdyby z ní dostal za zápas tři góly, pokoušel by se o ni furt. Ještě by mu řekli, jak je to super."

I přes tohle zaváhání mohla ale Sparta nakonec vyhrát. V samém závěru vstřelil Kairinen gól na 2:1, VAR však odhalil předchozí faul Vitíka. Jak jste to viděl vy?

"Já bych tuhle situaci raději nehodnotil. S experty ze strany rozhodčích je to totiž vždycky těžce vyhratelný souboj. Vitík se o hráče opřel loktem, ale že by se to mělo pískat, to tedy vážně nevím. Žádný velký kontakt tam podle mě nebyl. Už vůbec ne takový, aby se k tomu musel vracet VAR, ale tohle není otázka pro mě. Já si hlavně myslím, že odvážněji měla Sparta začít hrát už dřív. Jak říkám, bylo tam málo pohybu."

Za týden je odveta. Pořád vidíte šance jako padesát na padesát?

"Budu optimista a řeknu, že ano. Určitě má ale Sparta před sebou nesmírně těžký zápas. Cesta za postupem bude ještě hodně trnitá."

V čem nejvíc?

"Spartu čeká kvalitní soupeř na své půdě. Předpokládám bouřlivé prostředí i obrovský tlak na rozhodčího, ať už od fanoušků, hráčů nebo realizačního týmu. Už jen proto to bude dost složité, já ale v postup pořád věřím. V odvetě by se totiž rychlí hráči jako Birmančevič mohli dostávat snáz do brejků. Šance na vstřelení gólu by tak mohla být paradoxně větší než doma."