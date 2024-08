Friis kritizoval výkon sparťanů. Nehráli jsme na úrovni Ligy mistrů, máme na víc, řekl

Podle trenéra Larse Friise (48) nepředvedli sparťané v úvodním domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů proti FCSB výkon hodný úrovně milionářské soutěže. Je si jistý, že jeho svěřenci mají na víc. Řekl to na tiskové konferenci po remíze 1:1. Podle něj Pražané musejí být v odvetě, která je v Bukurešti na programu za týden, klidnější na míči.

Rumunský tým poslal na Letné do vedení v 61. minutě Joyskim Dawa, za domácí odpověděl střídající sparťan Victor Olatunji. "Když se podívám na nás, máme velmi dobrý kádr, ale myslím si, že nikdo dnes nehrál na úrovni hodné Ligy mistrů. Jak individuálně, tak týmově. Vím, že máme mnohem na víc. I za tím si za týden v Bukurešti půjdeme, protože tam chceme svést mnohem lepší bitvu, která dopadne v náš prospěch. A stoprocentně tam jedeme zvítězit," uvedl Friis.

Jasno má v tom, v čem obhájci českého titulu potřebují přidat. "Musíme být klidnější na míči, vyvíjet větší tlak, nejen individuálně, ale i jako tým. Dobré je, že z minulé sezony máme podobné zkušenosti. Hráli jsme venku proti velkým týmům a taky jsme takové velké výzvy zvládli. Jsem si dost jistý, že zvýšíme kvalitu na míči a to nám hodně pomůže," mínil Dán.

"Dnes jsme v žádném případě nepřevedli nejlepší výkon. Dívám se ale na to pozitivně, máme co zlepšovat. Pojedeme do Bukurešti vyhrát. Můžeme být minimálně o dvě úrovně lepší," prohlásil Friis.