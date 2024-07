Prekop po gólu do sítě Urartu: Asi jsem si to lepší představit ani nemohl

Ostravský fotbalista Erik Prekop (26) připustil, že lepší domácí premiéru za Baník si asi ani nemohl představit. Slovenský útočník skóroval hned v prvním utkání před vlastními fanoušky po letním přestupu z Bohemians 1905 a pomohl Slezanům k vysoké výhře 5:1 nad Urartu v úvodním duelu 2. předkola Konferenční ligy. Prekop v rozhovoru s novináři ocenil výkon Baníku, mrzel ho ale inkasovaný gól v závěru.

O víkendu v úvodním kole ligové sezony v Praze proti bývalému klubu Bohemians 1905 se ještě neprosadil, ale v domácí premiéře za Baník už se trefil. "Asi jsem si to lepší představit ani nemohl," pochvaloval si Prekop.

"První start tady na stadioně, před výbornými fanoušky. Jsem velmi šťastný, vděčný za ten první gól. Protože vždy když přijdete do nového klubu, tak ten první gól je nejdůležitější. Hlavně mě těší vysoké vítězství, kterým jsme si utvořili nějaký ten polštář," doplnil Prekop.

Střelci utkání. Livesport

Po hodině hry zvýšil po centru na 4:0. Balon netrefil čistě hlavou. "Ne, spadlo mi to někam na prso nebo na rameno. Byl tam i velký kus štěstí, ale když máte dobrý den, tak vám jde naproti i to štěstí," prohlásil Prekop.

Jeho tým na čtvrtý celek uplynulé sezony arménské ligy vlétl a v úvodní půlhodině dal tři góly. "Věděli jsme, že budeme dobře presovat, dobře se posouvat. Že to prvních 15 minut napálíme, co to dá. Vyšlo to, jednoduše nám odevzdávali balony, z toho jsme hrozili a připravili jsme si hodně šancí," řekl Prekop.

"Po pohledu na výsledek by se lehce dalo říct, že velkou kvalitu soupeř neměl. Ale věděli jsme, že ve středu hřiště tu kvalitu mají. Byli techničtí, ale já bych vyzdvihl náš výkon, který splňoval všechny parametry. Hráli jsme výborný technický fotbal, rychlý. Takže bych vyzdvihl náš přístup a celkově i výkon," těšilo Prekopa.

Nebyl však spokojený s úplným závěrem, Baník totiž ve čtvrté minutě nastavení navzdory přesilovce inkasoval. "Ve druhém poločase to bylo takové, že se naskládali na šestnáctku, moc prostoru tam nebylo na nějaké náběhy. Nebylo to o tom, abychom se předháněli, kdo dá kolik gólů, ale abychom nějaké nedostali. To jsme bohužel nesplnili, protože jsme inkasovali v posledních sekundách," litoval Prekop.

Ujistil, že Baník bude za týden hrát venkovní odvetu se stoprocentní koncentrací, i když o postupu už je prakticky rozhodnuto. "Náskok máme vysoký, ale určitě k odvetě přistoupíme stejně, jako jsme k tomu přistoupili dnes. Nic nenecháme náhodě a půjdeme si tam pro vítězství. Nebudeme tam hrát nějakou kalkulačku, kolik můžeme dostat gólů. Máme to nastavené tak, že nechceme dostat gól, a s tím tam půjdeme," dodal Prekop.

Úspěšné vstupy českých celků do předkola KL