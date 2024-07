Ostravští fotbalisté se proti Urartu po 14 letech vrací do evropských pohárů

Fotbalisté Ostravy se po 14 letech dnes vrátí do evropských pohárů. Baník úvodním domácím zápasem 2. předkola proti arménskému Urartu vstoupí do kvalifikace Konferenční ligy a rád by si vytvořil náskok před venkovní odvetou, která se odehraje za týden. Slezané jsou jasným favoritem na postup, celek z Jerevanu ještě nikdy neprošel do hlavní fáze pohárů. Souboj čtvrtých týmů svých domácích soutěží z minulého ročníku začne ve Vítkovicích v 19 hodin, živě ho sledujte na Livesport.cz.

Ostravští se naposledy představili v pohárech v sezoně 2010/11, kdy ve 3. předkole Evropské ligy překvapivě vypadli s běloruským Mogilevem. Od rozdělení federace vyhráli v soutěžích UEFA jediný z šesti dvojzápasů a ještě nikdy neokusili skupinovou fázi. V dávné minulosti v roce 1979 ale prošli až do semifinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů.

Pokud Slezané arménského soupeře podle očekávání vyřadí, v dalším kole by je čekal vítěz duelu mezi favorizovaným osmifinalistou minulého ročníku Ligy mistrů FC Kodaň a Magpies z Gibraltaru. Na cestě do hlavní fáze soutěže musí Baník zdolat tři protivníky a nesmí ani jednou zaváhat.

Předchozí zápasy mužstva. Livesport

"Těší mě, že u návratu jsem. Baník a hlavně jeho fanoušci si to po těch letech už opravdu zasloužili. My se vynasnažíme, aby to byl návrat úspěšný a udělali jsme v prvním utkání dobrý základ do odvety. Věřím, že si diváci najdou cestu na stadion a pomohou nám v tom," řekl trenér Baníku Pavel Hapal.

Arménská liga ještě nezačala

Zatímco jeho tým má za sebou víkendové úvodní kolo ligové sezony, v němž prohrál v Praze 1:2 s Bohemians 1905, arménská liga ještě nezačala. Urartu bude obhajovat čtvrté místo, v předminulém ročníku se ale stalo mistrem. Jerevanský celek na rozdíl od Slezanů absolvoval úvodní předkolo, v němž po výhrách 2:1 venku a 2:0 doma vyřadil Kalev Tallinn. Ostravští měli přímo na zápasech svého pozorovatele Jiřího Nečka.

"Arménská liga se ještě nehraje, takže jsme rádi, že jsme je mohli vidět v ostrém utkání. Viděli jsme, že to jsou techničtí a pohybliví hráči, situace řeší fotbalově. Ty zápasy byly dost odlišené a trochu nás překvapilo, že v tom venkovním utkání vypadali lépe než doma v odvetě. Tam neměli tolik šancí," prohlásil Hapal.

Ve venkovním utkání v Tallinnu arménský tým postrádal ruské hráče, kteří kvůli válce na Ukrajině nedostali vízum pro vstup do země. Stejná komplikace zřejmě potká Urartu i proti Baníku. Chybět naopak nebude trenér Dmitrij Gunko, jenž má vedle ruského také arménské občanství.

Předchozí zápasy klubu. Livesport

"Tohle nechceme vůbec řešit, jestli budou, nebo ne. Musí to být hlavně o nás. Oni nakonec doma v odvetě žádného z těch ruských hráčů do základu nepostavili, i když už hrát mohli. Takže momentálně jejich trenér sází na jiné hráče v základní sestavě," podotkl Hapal.

Vzhledem k nadcházejícímu programu plánuje kouč Baníku udělat změny v základní sestavě oproti utkání s Bohemians. Chybět mu bude pouze zraněný David Lischka.