Mužstvo je zdravé a má kvalitu, role favoritů je na naší straně, říká kouč Baníku Hapal

Trenér Pavel Hapal (54) si uvědomuje, že fotbalisté Baníku Ostrava vstupují do 2. předkola Konferenční ligy proti Urartu v roli favoritů. Na hráče před návratem do evropských pohárů po dlouhých 14 letech apeloval, aby nebyli zbytečně nervózní. Na tiskové konferenci také uvedl, že by si před venkovní odvetou v Arménii přál na úvod ve čtvrtek doma zvítězit vyšším rozdílem.

"Lidi se na to samozřejmě těší a já věřím, že budou z naší strany odměněni. V našem týmu nějací hráči, kteří už Evropu hráli, jsou, klub jako takový s tím 14 let žádnou zkušenost nemá. Já už jsem jako trenér mužstvo v Evropě vedl, vím, co to obnáší. Chci na hráče přenést klid a rozvahu a vnitřní motivaci," řekl Hapal.

"Je jasné, že tyhle zápasy se budou zvládat jinak než v lize, tam máte reparát. Tady máte jen dvě utkání, abyste byli lepší. Není možnost opravy, takže to bude hodně o sebevědomí, nesmí hrát roli nervozita. Je důležité nemít v hlavách nějakou obavu nebo strach z výsledku," doplnil kouč, který v sobotu oslaví 55. narozeniny.

Podle bookmakerů je Baník v souboji čtvrtých týmů svých soutěží z minulého ročníku jasným favoritem. "Dnes už (při rovnosti) neplatí gól ze soupeřova hřiště (za dva), rozhoduje skóre. Pokud by to bylo možné, chtěli bychom doma zvítězit větším rozdílem, ale nejde to předvídat dopředu. Mužstvo je zdravé a má určitou kvalitu, že by tohohle soupeře mělo zvládnout. Vnímáme, že role favoritů je na naší straně," podotkl Hapal.

Urartu v úvodním předkole po dvou výhrách vyřadilo Kalev Tallinn. "Je to velice technické mužstvo, silné v krátké kombinaci, umí hrát z jednoho dvou doteků. Nebudu samozřejmě mluvit o tom, jakým způsobem chceme soupeře eliminovat. Ale věřím, že některé věci, které máme přichystány, soupeři problémy dělat budou. Toho budeme chtít využít," řekl Hapal.

Baník chce napravit prohru

Jeho tým se pokusí napravit víkendovou porážku 1:2 z úvodního kola prvoligové sezony na stadionu Bohemians 1905. "V zápase s Bohemkou jsme měli velkou ztrátovost v kombinaci, to byl největší problém, který chceme napravit. Jinak jsme nehráli o nic hůř než ostatní týmy v lize, bylo to typické první kolo. Fyzicky jsme připraveni velmi dobře, to ukázal ostatně i zápas na Bohemce, kde jsme fyzicky rozhodně nepropadli. To spíš v jiných činnostech," uvedl Hapal.

"Pro mě i pro všechny hráče je motivací i to, že chceme doma vítězit. V minulé sezoně to fanoušci moc nezažili, teď jim to budeme chtít vrátit. Budeme hrát poprvé v této sezoně doma a očekává se velká návštěva. Takže cítím od hráčů, že zvítězí právě ta vnitřní motivace vydat ze sebe před plným stadionem maximum a že nervozita půjde stranou," dodal bývalý český reprezentant.

Baník od rozdělení federace prohrál pět ze šesti pohárových dvojzápasů. Hapal byl v roce 2005 jako trenér u toho, když Slezané po úvodním domácím vítězství 2:0 nad Heerenveenem utrpěli v odvetě debakl 0:5 a vypadli. Při posledním vystoupení v soutěžích UEFA Ostravští nečekaně nestačili na běloruský Mogilev.

"Naši fanoušci už mi jednou dali najevo, že by si přáli reparát. Já byl u toho zápasu s Heerenveenem. Doma jsme vyhráli 2:0 a mysleli si, že postoupíme, ale nestalo se to. Všichni pamětníci se něčeho podobného budeme chtít vyvarovat," řekl kouč.

Pokud by jeho svěřenci postoupili, v dalším kole by zřejmě narazili na silnou Kodaň, která by měla v 2. předkole přejít přes soupeře z Gibraltaru. "Včera při krátké přípravě jsem se hráčů ptal, jestli viděli los. Ale Kodaň se v kabině vůbec neskloňovala. Jsem za to rád, hráči jsou koncentrovaní na první zápas," řekl Hapal.

"Kodaň je velice kvalitní mužstvo. Taky musejí ještě přejít přes jednoho soupeře, ale předpokládáme, že to zvládnou. Byli bychom v opačné roli. Teď patříme trochu do role favorita, v dalším zápase by to tak nebylo, pokud se nám tedy podaří postoupit. Ale myslíme jen na zítřejší zápas. Jdeme krůček po krůčku, bylo by zbytečné spekulovat," dodal Hapal.