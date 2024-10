Co čeká Boleslav proti Noahu? Silné individuality, ale také vítr, který vyřadil AEK, říká Smetana

V létě kousal vypadnutí s arménským Noahem Ondřej Smetana (42) hodně těžko. Český trenér ve službách Ružomberoku se proti čtvrtečnímu soupeři Mladé Boleslavi představil v předkole Konferenční ligy, ale neuspěl, byť těsně. "Nesmí se jim dát ani kousek místa, takhle nás vyřadili," vzpomíná Smetana v rozhovoru pro Livesport Zprávy a popisuje, co by Středočechům mohlo přinést úspěch.

Jedná se o velmi mladý klub, který byl založen teprve v roce 2017. FC Noah má ale silné zázemí a patří do arménské špičky, byť se na začátku sezony tamní ligy spíše trápí a je uprostřed tabulky. Svou kvalitu ale dokazoval v předkolech Konferenční ligy. Nejprve vyřadil makedonskou Shkendiju, poté maltskou Slieumu. Následně narazil na silného soka v podobě AEK Atény, ale i toho dokázal vyřadit. Byť trochu šťastně, domácí duel skončil výhrou 3:1 a vítězný gól padl poté, co míč z výkopu přeletěl díky větru celé hřiště.

Povětrnostní podmínky by se však podle Ondřeje Smetany neměly brát na lehkou váhu. "Večer tam bývá extrémně větrno, zároveň je to hodně proměnlivé. Tohle si dokážu představit, že bude hodně specifické a těžké," varuje český kouč. Jinak si ale jeho tým na prostředí nemohl stěžovat. "Zázemí je půl hodinu za Jerevanem, kde počítám, že Boleslav bude zůstávat. Atmosféra byla fotbalová, bylo to fajn. Fanoušci se chytli hned. Jsou tam jen dvě podélné tribuny, za bránami nic není," prozradil český kouč.

Rezervy jsou v obraně

Na hřišti to rovněž nebude pro Středočechy nic lehkého nebude. Podcenění by vůbec nemělo přijít v úvahu a Mladá Boleslav se nesmí nechat unést. "Úvodních dvacet minut, možná klidně i celý první poločas bude oťukávání a seznamování," myslí si Smetana.

Otázka tedy zní, jak uspět? "Vytvářet tlak na stopery. V zakládání útoku jsou sice kvalitní, ale jakmile mají střední obránci řešit věci rychlostně nebo silově, mají mezery a jsou náchylní k chybě. Tým taky často nebrání v dostatečném počtu," nabízí své poznatky český trenér.

Důležité bude také eliminovat silné stránky soupeře. Vynikají hlavně šikovní hráči v ofenzivě, kteří mezi sebou rotují. "Pětice ofenzivních hráčů, která se točí vepředu, je velmi pohyblivá, silná s míčem, jsou to hodně hraví kluci. Když dostanou prostor, budou nebezpeční. Tam bude klíč k úspěchu – dobře je dostupovat, nevytvářet pro ně žádný prostor."

A vzápětí Smetana naráží na to, jak důležité bude podchytit už úvod akce. "Přechody dopředu má Noah nesmírně silné. Z ničeho nic dokáží útok zrychlit a hráči vepředu, o kterých jsem mluvil, dokáží balony podržet, dávat přesně cílené přihrávky. Kombinaci mají fakt velmi dobrou," dodává.

Výhodou pro Mladou Boleslav podle Smetany bude, když poctivě načte základní herní prvky. Noah totiž dle trenéra, který vedl třeba Baník nebo Jihlavu, jede tak trochu strojově. "Mají jasné šablony, co chtějí hrát, hlavně při zakládání útoku. Tohle mají nacvičené a jakmile se jim to podaří a míč je v útoku, spoléhají na individuality vepředu," uvedl.

Jedná se o mix domácích a zahraničních hráčů, mezi kterými dominují Portugalci a Brazilci, v týmu je ale i Rus, Slovák, Albánec nebo Francouz. "Jsou technicky a individuálně nesmírně dobře vybaveni. Pravdou ale je, že takoví hráči někdy mají problémy se systémem, což bylo i v tomto případě. Nevydrží dodržovat strukturu hry tak dlouho, mohou z toho vypadnout, hlavně po ztrátách míče."

To by mohla být voda na mlýn Mladé Boleslavi. Jestli týmu trenéra Andrease Brännströma něco vyloženě jde, jsou to díky Vasilu Kušejovi a Tomáši Ladrovi rychlé protiútoky. "Když bude Boleslav v bloku hrát, jak má, tak po ziscích míče může tato dvojice hodně zlobit. Hlavně na kraji hřiště, krajní beci si zadní vrátka tolik nehlídají," říká Smetana.

Výhodu českého týmu by měla být také ve fyzické připravenosti. Z české ligy je zvyklý na tvrdost, intenzitu a velké fyzické vypětí. Tohle Noahu podle Smetany moc nechutnalo: "Měli s tím problém, hlavně ke konci zápasu."

Jeho tým se o tom přesvědčil na vlastní kůži. V Arménii prohrál 0:3, ale doma v odvetě stejným poměrem vedl. Otočka byla blízko, Noah dle Smetanových slov skutečně odpadal, jenže přišel jeden moment v nastavení a tragédie byla na světě. "Neuhlídali jsme jednu situaci, byť Noah na tom byl fyzicky hůř. To je právě ta kvalita, kterou mají. Dokáží hrozit víceméně pořád," varuje Smetana své krajany.