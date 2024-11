Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká ve čtvrtek od 21:00 utkání 3. kola Konferenční ligy na hřišti Vitórie Guimaraes. Zatímco Středočeši se po dvou porážkách pokusí získat premiérové body v ligové fázi soutěže, aktuálně pátý tým portugalské ligy bude usilovat o udržení stoprocentní bilance.

Mladá Boleslav nejprve prohrála 0:2 v Jerevanu s FC Noah a před dvěma týdny i kvůli neproměněné opakované penaltě Patrika Vydry podlehla doma 0:1 Luganu. V minulém týdnu ale po osmi soutěžních utkáních ukončila čekání na vítězství. V poháru porazila 3:1 divizní Polici nad Metují a v sobotu vyhrála také v lize 1:0 na hřišti pražské Dukly.

"Po gólu jsme hráli možná až příliš defenzivně, bylo znát, že jsme dlouho nevyhráli. Hráči to ale odmakali, byl to týmový výkon," chválil kouč Andreas Brännström na pozápasové tiskové konferenci. "Už to začínalo být nepříjemné, vítězství jsme opravdu potřebovali. Tím spíš, že nás čekají špičkoví soupeři, nejdřív Guimaraes a pak v lize Sparta," upozornil švédský trenér, jehož svěřenci jsou v domácí soutěži až na desátém místě.

Aktuální formy Mladé Boleslavi. Livesport

Guimaraes je podle postavení ve společné tabulce všech 36 týmů i podle sázkových kanceláří jasným favoritem duelu. Vitória vyhrála včetně předkol v Konferenční lize všech osm utkání. Ligovou fázi zahájila vítězstvími 3:1 doma s Celje a 2:1 na hřišti Djurgaardenu.

"Hrál jsem na Euru proti nároďáku, to je asi jediná moje zkušenost s portugalským fotbalem. Čeká nás velká kvalita, hlavně na míči. Vždycky jsem říkal, že španělské nebo portugalské týmy moc nechci, teď jsme dostali hned dva," připomněl kapitán Marek Matějovský i příštího soupeře Betis Sevilla.

Na domácím stadionu pro 30 tisíc lidí má Guimaraes napříč všemi soutěžemi bilanci sedm výher proti jedné porážce i remíze. Naposledy tam zvládl v neděli derby s Moreirense, které zdolal 1:0.

"S prvním poločasem jsem nebyl spokojený, byli jsme všude pozdě, všechno nám trvalo. Poprvé jsem cítil z hráčů únavu," uvedl kouč Rui Borges. "Vstup do sezony se nám povedl, nechceme točit celou sestavu. Maximálně tři čtyři změny, aby to tým nepoškodilo," naznačil směrem ke čtvrtečnímu duelu portugalský trenér, který převzal Guimaraes před tímto ročníkem.

Zápas bude pikantní pro mladoboleslavského Matouše Trmala. Šestadvacetiletý brankář zamířil do středočeského klubu v létě 2023 právě z Guimaraese, kde působil od roku 2020. Celkem odchytal za klub 15 soutěžních utkání, ročník 2022/23 strávil na hostování v Marítimu.