Alavés v LaLize přibrzdil rozjetou Mallorku, černou sérii domácích ukončil Guridi

Alavés porazili ve 12. kole La Ligy na domácím hřišti Mallorku 1:0. Rozhodující moment zápasu nastal v 76. minutě, kdy skvělou orientaci v malém vápně prokázal Jon Guridi, jehož střela jako jediná v zápase rozvlnila síť. Baskové tak přerušili sérii pěti ligových porážek v řadě a vyšvihli se po předehrávce na 12. místo španělské nejvyšší soutěže.

Ve špatném rozpoložení hrající Alavés měl už v 11. minutě štěstí. Kike García totiž mohl být za ostrý zákrok vyloučen, nicméně rozhodčí udělil pouze žlutou kartu. Hrotový útočník si oddechnul, neboť by do sprch předčasně putoval podruhé v řadě – červenou dostal i v zápase 10. kola s Valladolidem.

Netrvalo dlouho a Alavés se dostal do nadějného zakončení. Guridiho slibná přihrávka do nebezpečného prostoru prošla pod tělem brankáře Mallorky Lea Romána, ale po zásahu Toniho Lata doputovala jen na tyč. To bylo za první poločas vše.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Alavés se přiblížil k prolomení bezbrankového stavu po hodině hry, kdy Abdel Abqar hlavičkou donutil Romána k zákroku u jeho bližší tyče. Uvadající Mallorku měly oživit příchody střídajících Vedata Muriqiho a Sergiho Dardera, byl to však Guridi, kdo zápas rozhodl.

V 76. minutě nejprve nedokázal trefit míč směřující do šestnáctky, ale po sérii náhodných odrazů se k němu balon vrátil, čehož odchovanec Realu Sociedad využil a pohotovým zakončením duel převážil na stranu Deportiva.

Vítězství domácích tak ukončilo jejich sérii pěti ligových porážek, naopak Piráti propásli šanci dostat se na pozice zajišťující účast v Lize mistrů.