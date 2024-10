Rodri udává rychlost hry, aniž by běhal, říká obdivně trenér, který vítěze Zlatého míče objevil

Někdy je nejlepší vyprávět příběh od konce, myslí si José Maria Amorrortu (71). Právě on je tím, kdo objevil vítěze Zlatého míče pro rok 2024 Rodriho (28). Podařilo se mu to v době, kdy pracoval jako koordinátor mládežnické akademie Atlétika Madrid. "Je to opravdová radost a zadostiučinění mluvit o Rodrim," říká dojatý Španěl v exkluzivním rozhovoru pro francouzskou redakci Livesport Zpráv.

Byl jste první, kdo si všiml Rodriho potenciálu, takže vás jeho zisk Zlatého míče zajisté těší...

"Ano, znám ho už dlouho, sledoval jsem, jak roste a vím, jakou cestu ušel. Zaslouží si velké uznání. Byl velmi dobře trénovaný, tvrdě pracoval a jsem za něj opravdu šťastný, že byl takto odměněn."

Když jste se s ním poprvé setkal, působil jste v Atlétiku Madrid a Rodri hrál za Rayo Majadahonda. Oba kluby přitom sídlí v těsné blízkosti.

"Rayo Majadahonda má s Atlétikem partnerskou smlouvu a jejich zázemí je od sebe vzdáleno asi 500 metrů. Ačkoli jejich A-týmy spolu nesdílejí tréninkové plochy, některé výběry hrají zápasy na stejném hřišti. V jednom areálu hraje jak hlavní mužstvo Raya, tak ženský tým i mládežnické kategorie Atlétika.

Co se týče Rodriho, poprvé jsem se s ním setkal, když se restrukturalizovala kategorie do 12 let. V rámci projektu se přesouvalo několik mladých hráčů. A to měl být i případ Rodriho, s jehož otcem jsem o tom mluvil. Poděkoval mi za zájem, ale řekl, že o postup na vyšší úroveň zatím nemají zájem. Mladík proto zůstal v Rayu, ale my ho dál sledovali. Na konci sezony jsme se přece jen domluvili a Rodri přišel k nám."

Jakým hráčem v té době byl?

"Byl to kluk, který měl vždycky talent a inteligenci, která mu umožňuje dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Co se týče fyzické stránky, chtělo to trpělivost. V Atlétiku se ale měnili trenéři i hráči. Já odešel, stejně tak můj kolega Rafa Juanes. S ním si byl Rodri blízký, následoval ho do Villarrealu, kde se naplno rozvinul a ukázal své kvality. Ty kvality, které jsme u něj viděli od začátku. Nakonec se do Madridu vrátil za 25 milionů eur."

V rozhovorech, třeba i při předávání Zlatého míče, působí Rodri jako velmi přemýšlivý člověk. Je skutečně takový?

"U Rodriho můžete na hřišti vidět, jaký je to hráč. Zároveň ale pořádně nevidíte, jaký je to člověk. Je to ještě větší osobnost, než jaký je to fotbalista. Je vyspělý, zodpovědný, má správné hodnoty a nikdy nezapomíná na svou minulost. Nejenže má mimořádný talent, ale také je to velmi skromný člověk. Je vzorem. Mám radost z toho, co se mu podařilo. Mám radost z toho, kým je."

Rodriho v několika týmech trénovali bývalí záložníci s různými styly. Sehrálo to nějakou roli v jeho vzestupu na výsluní?

"Rozhodně. Co ho znám, Rodri měl vždycky takový ten inteligentní pohled na hru. Měl to v sobě zakořeněné. Takže to, že měl takové trenéry, mu pomohlo zapracovat na silných stránkách a stát se hráčem, kterým je dnes. Je v tom kognitivní základ, osobnost, schopnosti spojené s jeho charakterem a snadná asimilace. Jelikož je to velmi otevřený kluk, byl vždy připraven učit se novým věcem. To je vlastnost, kterou je třeba zdůraznit."

Měl také několik skvělých vzorů, od Bruna Soriana ve Villarrealu až po Kokeho a Gabiho v Atlétiku. Navíc ke svým základům přidal i útočný rozměr, který ho odlišuje od Sergia Busquetse, po jehož boku hrál v národním týmu...

"Aniž bych se o to nějak zvlášť snažil, vzpomínám si, že za Manchester City vstřelil několik rozhodujících gólů, přestože je jeho pozice obvykle vnímána jako defenzivní. Vpravdě je to on, kdo tvoří hru, protože jí perfektně rozumí. A takovou schopnost nemá každý. Ať už hraje v obraně, jak jsme viděli na mistrovství světa či Euru, nebo na útočnějším postu. On se dokáže přizpůsobit, protože rozumí všem aspektům hry jako takové."

Zmínil jste MS 2022, Luis Enrique ho tehdy využíval jako středního obránce jednak pro jeho defenzivní schopnosti, ale především pro jeho kvality při výstavbě hry.

"Díky své univerzálnosti může pokrýt většinu postů na hřišti. Jeho první dotek, jeho přechod do útoku po získání míče... To on umí. Rodri má široký přehled o dění na hřišti, což mu umožňuje se správně a přesně rozhodovat."

Na sociálních sítích ve Španělsku někteří lidé poukazují na to, že Real Madrid v roce 2019 zvažoval jeho příchod. Prezident klubu Florentino Pérez ho ale považoval za příliš pomalého...

(Směje se.) "Každý z nás může mít nějaký názor. Musíte rozlišovat mezi fyzickou rychlostí a rychlostí, kterou dává míči a hře. Rodri dokáže udávat rychlost, aniž by běhal, a to je podle mě nesmírně důležité."