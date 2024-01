Atlético našlo gólmanskou dvojku v Rumunsku, Oblakovi bude krýt záda Moldovan

Moldovan by měl krýt záda Oblakovi.

Jan Oblak (31) v dresu madridského Atlétika působí už desátou sezonu v řadě. Minimálně v devíti z nich se stal pro španělský celek neodmyslitelnou brankářskou jedničkou. Teď mu nicméně dorazila konkurence z Rumunska. Horatiu Moldovan (26), rumunský reprezentační gólman, vůbec poprvé v kariéře okusí zahraniční angažmá, do La Ligy se stěhuje z bukurešťského Rapidu.

Takový transfer v rumunské nejvyšší soutěži rozhodně není obvyklý. Přesto se vedení klubu z hlavní španělské metropole rozhodlo zabrouzdat do nepříliš probádaných vod a vyhledat tam záskok, pokud by se náhodou něco přihodilo Oblakovi. Podle serveru transfermarkt.de neutratilo Atlético za přestup ani 1 milion eur. Rapid, kde Moldovan odchytal čtyři ročníky, se prý smířil s částkou ještě o 200 tisíc eur nižší.

Kontrakt podepsal rodák z Kluže na tři a půl roku, podle interních informací rumunské televizní stanice Digi Sport by si měl měsíčně vydělat 180 tisíc eur, přičemž v průběhu dalších let se mzda bude navyšovat. "Vnímám ho v zásadě jako toho, kdo bude alternativou pro zápasy, ve kterých bude Oblak odpočívat," uvedl pro web digisport.ro Gheorghe Popescu, jenž v devadesátých letech minulého století oblékal dres Barcelony. "Hlavně pro Atlético to byla vzhledem k nízké přestupové ceně výhodná koupě," dodal.

Obecně jsou někteří experti v Rumunsku k Moldovanovu odchodu na tak známou adresu skeptičtí. "Varoval jsem ho hlavně před tlakem, který tam může být. Je to přece jeden z největších klubů na světě," uvdel například Daniel Niculae, prezident Rapidistii. "Když absolvoval lékařskou prohlídku, vyprávěl mi, jak je tam všechno na profesionální úrovni. Skok to pro něj bude, ale co se týče nějakých organizačních záležitostí, tak tam asi takový rozdíl nebude," uzavřel.

Na oficiálních stránkách madridského velikána při představování nové posily stálo, že se Moldovan stane třetím rumunským hráčem, který za něj bude nastupovat. Rumunská média ovšem připomněla, že kromě Daniela Prodana (1997 až 1998) a Cosmina Contry (2002 až 2006) se v minulosti u Colchoneros objevil ještě Catalin Munteanu (2001 až 2004), ten si ovšem žádný soutěžní zápas nepřipsal.