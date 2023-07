Barcelona má další posilu. Ke zpevnění defenzivy má pomoci zkušený Martinez z Bilbaa

Inigo Martinez (32) se před měsícem rozloučil s fanoušky Athleticu, ve středu pak podepsal smlouvu s novým zaměstnavatelem. Španělský obránce je novou akvizicí Barcelony, v Katalánsku by měl působit do června 2025.

"Inigo Martinez se s Barcelonou dohodl na podmínkách spolupráce poté, co mu v Athletic Clubu vypršel kontrakt. Fotbalista podepíše dvouletou smlouvu platnou do června 2025, její součástí bude výstupní klauzule nastavená na 400 milionů eur," oznámil ve středu španělský mistr.

Martinez za sebou má teprve druhé stěhování kariéry a to první bylo hodně kontroverzní, do Athleticu totiž přestupoval v lednu 2018 z konkurenčního Realu Sociedad. Za baskické kluby ve španělské nejvyšší soutěži posbíral přes 350 startů a nastřílel 22 branek. Na svém kontě má i dvacet startů za španělskou reprezentaci, během uplynulého roku toho ale příliš nenahrál, a to vinou svalových problémů.

Barcelona v tuto chvíli hlásí druhou posilu pro novou sezonu, tou první se před několika dny stal Ilkay Gündogan.