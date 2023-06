Barcelona má před sebou tvrdý oříšek. Gündogan přestoupí, pokud klub splní jeho podmínku

Kapitán Manchesteru City Ilkay Gündogan (32) údajně "dal zelenou" svému přestupu do Barcelony, jak vyplývá z nejnovějších zpráv z Katalánska. Celý transfer má však jedno ale...

Podle Toniho Juanmartiho měl Gündogan Barceloně oznámit, že chce do klubu přestoupit, a je připraven podepsat smlouvu. Dohoda však ještě není uzavřena. "Blaugranas" pracují proti významnému faktoru – aby mohli uvolnit peníze a zaregistrovat německého reprezentanta, budou muset vyřešit současné platové omezení. Dohoda tak závisí na tom, zda se jim to podaří.

Aktuální vítěz evropského treble si však stanovil podmínku, že pokud Katalánci jeho smlouvu do určité doby nezaregistrují, vyhrazuje si právo od smlouvy odstoupit a přestoupit jinam.

Kam? V úvahu připadá setrvání u Citizens či přestup do Arsenalu. Nesmíme však opomenout ani Saúdskou Arábii, s níž byl na sociálních sítích Gündogan rovněž spojován.

Pro klub z Camp Nou, který odvedl těžkou práci při přemlouvání Gündogana, je to významný krok. Čísla se však nezmění jen díky touze. Fotbalový ředitel Mateu Alemany nyní musí zajistit prodej nebo hostování jednoho či dvou hráčů, aby o Němce nepřišel. Pokud by se to všechno nepodařilo s vědomím, že Barcelona byla záložníkovou první volbou, bylo by to pro Španěly velmi frustrující.