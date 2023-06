Guardiola naznačil, že Mbappé City neposílí. Prozradil, jaká je situace kolem Gündogana

TASR

Španělský trenér Pep Guardiola (52) naznačil, že Manchester City nebude usilovat o útočníka Kyliana Mbappého (24) z Paris Saint-Germain. Informovala o tom agentura AFP.

"Víte, kam chce jít," prohlásil kouč City v pondělí na golfovém turnaji ve Španělsku, přičemž narážel na Real Madrid.

Kylian Mbappé nevyužije opci na automatické prodloužení smlouvy o dvanáct měsíců, až mu v létě 2024 vyprší současná smlouva s PSG. Příští léto tak může jako volný hráč přestoupit do jiného týmu. O hvězdného Francouze měl loni největší zájem Real Madrid, ale rozhodl se zůstat v Parku princů.

Mbappé už v dresu PSG nastřílel přes 200 branek. Livesport

Na turnaji v Katalánsku Guardiola také uvedl, že se Barcelona snaží získat záložníka Ilkaye Gündogana. Německému reprezentantovi končí v Manchesteru City smlouva, ale španělský kouč chce, aby v jeho týmu pokračoval.

"Vím, že Barcelona má zájem, ale to City také. Doufám, že zůstane u nás. Pokud by odešel do Barcelony, byl by to mimořádný podpis. Snažíme se, aby zůstal. Vím, že mu trenér Xavi několikrát volal. Pokud podepíše smlouvu na Camp Nou, řeknu mu, že se tam bude mít skvěle," zdůraznil bývalý trenér katalánského klubu, který v minulé sezoně získal s Citizens treble – titul v Premier League, FA Cup a triumf v Lize mistrů.