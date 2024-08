Barcelona potřebuje velký prodej. Zbavit se chce Roqueho i Torrese, ten stěhování odmítá

Finanční potíže Barcelony s blížícím se koncem přestupového okna opět vyplouvají na povrch. Aby se klub vyhnul ještě větším problémům, usiluje o odchod Ferrana Torrese (24) a Vitora Roqueho (19). Jednání se Sportingem Lisabon o přestupu mladého talentu Roqueho běží na plné obrátky, a pokud Newcastle zúročí svůj zájem o Torrese a útočník nabídku přijme, katalánskému celku by se výrazně ulevilo.

Trable Barcelony sahají k bývalému prezidentovi Josepovi Bartomeuovi, který Lionelovi Messimu ročně platil přes sto milionů eur. Přestože obměna vůdčí pozice slibovala změnu, katalánský klub se oproti minulé sezoně ve výrazně lepším stavu nenachází. Potíže s registrací vysněného Daniho Olma naznačují, že se věci nevyvíjejí ideálně.

Šestadvacetiletá letní posila z Lipska ještě není v LaLize zapsána, proto musel být Olmo ze sestavy úvodního zápasu s Valencií vynechán. Kouč Hansi Flick ale trval na tom, že španělský záložník ještě není připravený hrát, protože s týmem příliš netrénoval.

Vedení Barcy každopádně usiluje o odchod Torrese a Roqueho. Newcastle sice vážný zájem o prvně jmenovaného má, hráč ale – stejně jako před rokem – odejít nechce. V lednu 2022 se rozhodl pro návrat do Španělska, opustil Manchester City a přijal výzvu Barcy. A znovu stěhovat se nehodlá, dokud s týmem nedosáhne úspěchu. Torresovo jméno se na seznamu možných přestupů kvůli potřebě Barcelony po finanční injekci objevuje každé léto.

Ač o nabídky nebyla nouze, útočník je vždy odmítl. A teď, když pod Hansi Flickem začal pravidelně nastupovat v základní sestavě, to vypadá, že jeho postoj zůstane stejný, i kdyby Straky přilétly s lukrativní nabídkou. Pro katalánský klub by byl jackpot inkasovat za španělského internacionála alespoň 50 milionů eur, ale to příliš pravděpodobné není.

Torresovy statistiky z minulých sezon. Livesport

Co se však zdá být reálné, je zisk 30 milionů eur za Vitora Roqueho. Brazilský talent se do plánů Flicka nehodí, stejně jako do nich nepasoval Xavimu. Pro Barcelonu navíc představuje značnou finanční zátěž, které se prezident Joan Laporta chce zbavit co nejdříve. Roque by tak mohl opustit Camp Nou po pouhých osmi měsících. Jako nejvážnější zájemce o jeho služby se jeví Sporting.

I když jsou kluby blízko dohody, poslední slovo bude mít Brazilec. A v Barceloně se třesou, aby přestup neodmítl, jako to udělal už u lákavé nabídky z Al Hilalu. Pokud by na dohodu nepřistoupil, zůstane na tribuně bez možnosti hrát. Zajímali se o něj také kluby Premier League, zejména Bournemouth a Everton, nejpravděpodobnější ale zůstává Roqueho angažmá v portugalské lize.

Na odchodu by mohl být po ročním angažmá i Ilkay Gündogan, jenž v pondělí ukončil reprezentační kariéru. Barcelona údajně dala jeho prodeji zelenou. Německý záložník zatím s klubem ohledně případných nabídek nekomunikoval, španělská média ale naznačují, že je v kontaktu se svým bývalým týmem Manchesterem City. Katalánci se již rozloučili s Marcem Guiuem, za kterého obdrželi od Chelsea šest milionů eur. Za Juliána Araúja pak od Bournemouthu inkasovali o čtyři miliony více.