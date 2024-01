Barceloně po rychlé otočce došel dech, s Villarrealem padla 3:5. Real uspěl v Las Palmas

Barcelona vstřebává krutou domácí porážku 3:5, kterou jí ve 22. kole La Ligy uštědřil Villarreal. Blaugranas sice zvládli dohnat dvougólovou ztrátu a skóre dokonce otočili, jenže poslední slovo měli hosté. Tři body jim zajistily trefy Alexandera Sörlotha a Josého Luise Moralese z dlouhého nastavení. Nováčka Las Palmas sice poslal proti Realu Madrid do vedení Javi Muňoz, jenže favorit díky zásahům Viníciuse Júniora a střídajícího Auréliena Tchouaméniho skóre otočil. V utkání Realu Sociedad s Vallecanem branka nepadla.

Ve třetí minutě dostal míč do brány hostující Álex Baena, radost mu však vzal zvednutý praporek pomezního sudího. Po čtvrthodině hry se ke střele odhodlal Joao Félix, tečovaný pokus z hranice vápna ale zlikvidoval Filip Jörgensen. Ve 22. minutě se prosadil Gerard Moreno, který se po závaru ve vápně nejlépe zorientoval a dostal míč za záda Iňakiho Peni. Ani tentokrát ovšem Žlutá ponorka neslavila dlouho, neboť byl opět objeven ofsajd. O 19 minut později se kapitán domácích konečně radoval naplno. Po přihrávce Sörlotha nedal Peňovi šanci.

Do druhého poločasu poslal trenér Xavi hned tři nové hráče. Jedním z nich byl i navrátilec Joao Cancelo, který hned po svém nástupu poslal nebezpečný centr na Lamina Yamala, ten ovšem míč do brány nasměrovat nedokázal. Střídající Portugalec byl poté i u akce na vlastní půli, když namazal do brejku hostujícímu Iliasu Akhomachovi, který následně obešel Peňu a uklidil balon do odkryté sítě. Hosté se ale neradovali dlouho, neboť v 60. minutě snížil po střele z hranice vápna Ilkay Gündogan, a vykřesal tak naději Katalánců na úspěch.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí srovnali v 68. minutě, když se po nechtěném sklepnutí Gündogana dostal ke střele střídající Pedri, který nedal brankáři šanci. Opařený Villarreal musel skousnout další hořkou chvíli, když si o tři minuty později srazil balon do vlastní sítě Eric Bailly. Kouč Marcelino se snažil oživit Žlutou ponorku střídáním. Do zápasu poslal i navrátilce do španělské soutěže Goncala Guedese, který záhy vyrovnal. Nastavený čas byl už minulostí, když po zmatcích ve vápně dostal míč do brány Sörloth. Hosté poté zasadili poslední hřebík, o dvě minuty později se prosadil střídající Morales.

V první šanci se ocitl po pěti minutách hostující Rodrygo. Střelu namířil dobře k levé tyči, brankář Álvaro Valles však tento úmysl přečetl a míč za svá záda nepustil. Na další velkou příležitost si diváci na Estadio Gran Canaria museli počkat až do 34. minuty, kdy se po krátkém přiťuknutí ocitl v dobré střelecké pozici Sergi Cardona. Povedený projektil španělského beka ale ke smůle domácích skončil pouze na břevně.

Na druhé straně se šikovným lobem prezentoval Vinícius Júnior, jenž donutil Vallese k těžkému zákroku. Zkraje druhé půle vytasil parádní zákrok Andrij Lunin, který zlikvidoval střelu Munira El Haddadiho. Ten se k zakončení propracoval po pěkné individuální akci na pravé straně. V 53. minutě se lépe vedlo Muňozovi. Španělský záložník usměrnil za Luninova záda střílenou přihrávku, kterou mu po rychlé akci předložil Sandro Ramírez.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O chvíli později dostal balon za brankovou čáru Daniel Carvajal, gól však rozhodčí odvolal kvůli ofsajdu. Přesto vedení nováčka soutěže netrvalo dlouho. V 65. minutě vyzval Eduardo Camavinga krásným obloučkem do vápna ke skórování Viníciuse Júniora a druhý jmenovaný šanci proměnil přesnou ranou z voleje na zadní tyč. Otočku ve skóre zařídil Tchouaméni, jenž se prosadil přesnou hlavičkou po centru z rohového kopu.

Na ztrátu celku ze San Sebastianu měla vliv absence důležitých opor ze základní sestavy včetně Takefusy Kuba, který jako jeden z nejproduktivnějších hráčů světlemodrých reprezentuje Japonsko na Asijském poháru. Rayo naopak využilo této příležitosti a vybojovalo cenný bod. Na vítězství nad Basky v soutěžním utkání však čeká více než devět let.

