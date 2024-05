De Paul v závěru protrhl střelecké trápení Atlética, Cádiz je stále ve hře o záchranu

Fotbalisté Atlétika Madrid vyhráli ve 35. kole LaLigy nad Celtou Vigo 1:0, a se štěstím tak potvrdili výbornou formu před vlastním publikem. Přestože měli domácí v průběhu utkání převahu, dlouho se přes kvalitně chytajícího Vicenteho Guaitu (37) nedokázali prosadit. Zkušený brankář, jenž strávil několik sezon v dresu Crystal Palace, však na čtvrté čisté konto na jaře nakonec nedosáhl. V závěru jej překonal Rodrigo de Paul (29).

Domácí bojující o každý bod, aby se zachránili, mohli jít do vedení už ve čtvrté minutě, kdy Martí hlavičkoval těsně nad. Na druhé straně nebyl daleko od úvodní trefy velezkušený Jaime Mata, nicméně ten nedosáhl na prudký centr z pravého křídla. Důležitý zákrok si o chvíli později připsal Soria, když po nedorozumění v obraně z blízkosti zakončoval Martí. Dlouholetá stálice Azulones ale přece jen ještě před pauzou kapitulovala, když ji z pokutového kopu překonal Alcaraz.

Po změně stran se míče chopili svěřenci Josého Bordalase Jiméneze, avšak k žádným střeleckým příležitostem to dlouho nevedlo. Naopak Piráti skvěle bránili a vytvořili si i několik nebezpečných protiútoků, které musela hasit buď obrana nebo brankář Soria. První výraznější šanci hostů ve druhé půli měl na svědomí Luis Milla, jenže jeho pokus nakonec mířil těsně nad. I přes náznaky se celek z hlavního města nedokázal vyrovnání ani přiblížit, a tak pro něj boj o evropské poháry téměř skončil.

Vše od úvodních minut naznačovalo, že Atléti nedovolí žádné překvapení. Domácí byli mnohem aktivnější, častěji se drželi na balonu a také měli mnohem více útočných momentů než soupeř. Jejich střely však buď minuly cíl, nebo je chytil Guaita. Ve 40. minutě mohl otevřít skóre Marcos Llorente, který si naběhl na skvěle naservírovaný míč od Kokeho, ale jeho zakončení bylo velmi slabé a Guaita balon bez problémů zastavil.

Po přestávce se čekalo na to, až se oba týmy probudí z ofenzivního spánku. Do první vážné šance druhého poločasu se dostal až na počátku 59. minuty Iago Aspas, který zůstal zapomenutý v pokutovém území. Hostujícího kapitána našel ve vápně Jonathan Bamba, ovšem Aspase vychytal pozorný Jan Oblak.

V závěrečné čtvrthodině převzali iniciativu domácí a pokoušeli se strhnout vedení na svou stranu. To se jim nakonec podařilo v 84. minutě, kdy se do highlightů utkání zapsal de Paul, jenž si na hranici šestnáctky zpracoval hrudí vysoký míč a z voleje ho napálil do pravé šibenice.