Fotbalový víkend ONLINE: Mbappému rozlučka s Parkem princů nevyšla, Dukla míří zpět do první ligy

Pozornost fotbalových fanoušků je opět upřena na ligové trávníky, na nichž po celé Evropě vrcholí boje o titul. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

22:59 – Kylianu Mbappému rozlučka s Parkem princů vůbec nevyšla. Pětadvacetiletá ofenzivní hvězda sice otevřela skóre zápasu, Toulouse ale vývoj duelu otočilo a vyhrálo 3:1. Z vítězství 2:1 se radují také fotbalisté Lille, kteří se posunuli na třetí místo zaručující postup do Ligy mistrů. Do boje o pohárovou Evropu se vrátil Lyon, který porazil Clermont 1:0.

Statistiky Kyliana Mbappého v duelu s Toulouse Opta by StatsPerform/AFP

21:28 – Fanoušci PSG se loučí s Kylianem Mbappém. Klubová legenda v týdnu oznámila, že po sezoně z Paříže odejde. Zápas s Toulouse je jeho posledním duelem v Parku princů.

21:20 – Leverkusen neprohrál už 50 zápasů v řadě a v aktuální sezoně zůstává neporažený. Výhru 5:0 na hřišti Bochumi gólem odstartoval český útočník Patrik Schick. Svěřencům Xabiho Alonsa chybí jediný duel k tomu, aby zakončili bundesligovou sezonu bez jediné prohry.

21:15 – Arsenal v této sezóně nashromáždil už 27 ligových výher, čímž vytvořil nový klubový rekord. Kanonýři překonali počet vítězství, která nashromáždily týmy ze sezon 2001/2002, 2003/2004 a 2022/2023. "Tohle není progres, tohle je historie," uvedl trenér Gunners Mikel Arteta.

21:11 – Oscar Gloukh na sebe upozornil výkony v dresu Salzburgu a odměnou mu možná bude přestup do Německa, o teprve dvacetiletého ofenzivního záložníka se zajímá Dortmund.

19:06 – Fotbalisté pražské Dukly v 28. kole druhé ligy porazili doma po obratu Prostějov 3:2 a s předstihem si zajistili návrat do první ligy, v níž hráli naposledy v sezoně 2018/19. Dejvický celek díky vítězství získal dvě kola před koncem jistotu prvenství ve druhé lize.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Dukla jako jediná postoupila mezi elitu přímo. Týmy na druhém a třetím místě se utkají s dvěma prvoligovými mužstvy v baráži hrané na dva zápasy na přelomu května a června. V ní se představí třetí Vyškov a čtvrté Táborsko. Na druhé příčce v tabulce je Olomouc B, která kvůli účasti A-mužstva Sigmy v lize mezi elitu projít nemůže.

18:30 – Jedno individuální ocenění si do své sbírky přidá Paulo Dybala, útočník AS Řím byl zvolen nejlepším hráčem italské ligy za měsíc duben.

17:55 – Pardubice se výhrou 3:2 nad Českými Budějovicemi přiblížily záchraně. Jak zápas hodnotil trenér Východočechů Radoslav Kováč? "Byl to náročný zápas na hlavu, proto ani moc nechci dnes hodnotit výkon, bylo to jak na houpačce. První poločas to bylo nervózní, klíčové bylo, že jsme do poločasu vyrovnali, to nám moc pomohlo. Budějovice hrály dobře, hlavně první půli měly větší kvalitu na míči. Druhý poločas se to přelévalo, nakonec jsme to zvládli, našli jsme morální sílu zápas zvrátit. Dnes to byl zápas hlavně o Míšovi Hlavatém, který vytasil drápy, když to bylo nejvíc potřeba," uvedl.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

17:33 – Bilbao remizovalo s Osasunou (2:2) a jeho první branku vstřelil Iñaki Williams, pro ghanského reprezentačního útočníka se jednalo o jubilejní stou trefu v dresu baskického klubu.

16:23 – Hoffenheim dominuje na hřišti Darmstadtu, vede 5:0 a přispěl k tomu i Pavel Kadeřábek. Český obránce druhou branku připravil, třetí sám dal. Prosadil se potřetí v sezoně.

15:42 – Fotbalisté St. Pauli v 33. kole druhé německé ligy porazili doma Osnabrück 3:1 a po třinácti letech si zajistili postup do nejvyšší soutěže. Jedno kolo před koncem mají v tabulce na třetí Düsseldorf, který má jistotu účasti v baráži, nedostižný náskok šesti bodů.

14:52 – Philipp Sander postoupil s Kielem do 1. Bundesligy, německou nejvyšší soutěž ale bude hrát v dresu jiného klubu. Záložník za měsíc a půl posílí Mönchengladbach, vše je domluveno.

14:04 – Kevin De Bruyne si včera na své konto připsal 111. asistenci v anglické nejvyšší soutěži a v historickém pořadí se dotáhl na druhého Cesca Fábregase. Záložník Manchesteru City dostane možnost stíhat vedoucího Ryana Giggse, ten svým spoluhráčům připravil 162 gólů.

Kevin de Bruyne v aktuální sezoně Premier League Livesport

13:35 – Al Hilal letos lámal rekordy a zaslouženou odměnou mu je mistrovský titul, šampionem Saúdské Arábie se klub stal podevatenácté v historii.

Čelo tabulky Saudi Pro League Livesport

12:56 – Manuel Neuer si dnes odpoledne na své konto připíše jubilejní 500. start v německé nejvyšší soutěži. Gólman Bayernu je na dvanáctém místě historického pořadí, rekordmanem je Charly Körbel (612).

12:35 – Jenom několik měsíců možná stráví Jordan Henderson v Ajaxu. Anglický záložník přišel v lednu a nizozemský tisk spekuluje o jeho odchodu. Důvodem jsou finance, Ajax se nekvalifikoval do Ligy mistrů a bude muset šetřit na platech, jednou z obětí by mohl být právě někdejší kapitán Liverpoolu.

12:22 – Manchester City vyhrál bez problémů na hřišti Fulhamu (4:0), což byl pro Rodriho osmačtyřicátý po sobě jdoucí zápas bez porážky v Premier League (39-9-0) - delší sérii neporazitelnosti (56 zápasů) v soutěži zaznamenal jenom Sol Campbell od listopadu 2002 do října 2004.

11:19 – Real Madrid vyhrál v Granadě 4:0 a podevatenácté v letošní sezoně španělské ligy udržel čisté konto. Bílý balet si tak vyrovnal historický rekord, tolikrát mu soupeři nedali gól jen v sezonách 1986/87 a 1987/88.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

10:37 – Lionel Messi poprvé v sezoně zámořské ligy MLS neskóroval ani si nepřipsal asistenci, vítězná série fotbalistů Miami se přesto nezastavila. Inter přitom v Montrealu prohrával 0:2, nakonec ale slavil pátou výhru za sebou (3:2), jeho neporazitelnost trvá sedm zápasů a dál vévodí celé soutěži. Více informací v článku.

10:06 – Zbytečně včera čekali novináři na hráče Neapole a jejich trenéra Francesca Calzonu. Italskému klubu se nedaří a v sobotu prohrál s Boloňou, na což po závěrečném hvizdu zareagoval prezident Aurelio De Laurentiis – svým zaměstnancům zakázal jít na tiskovou konferenci a rozdávat rozhovory.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

9:30 – St. Louis City porazilo Chicago Fire 3:1 a svůj podíl na tom měl i Tomáš Ostrák. Český záložník odehrál 88. minut, na své konto si připsal i jednu asistenci.

Neděle 12. května

23:23 – Fotbalovou bundesligu bude v příští sezoně hrát poprvé Kiel. Tým ze Šlesvicko-Holštýnska si dnes zajistil postup z druhé ligy remízou 1:1 ve šlágru s Düsseldorfem. Kiel má kolo před koncem v čele tabulky nedostižný pětibodový náskok na třetí místo, které patří právě Düsseldorfu a jež znamená baráž o postup.

Kiel bude hrát nejvyšší německou soutěž jako 58. klub v historii. Postup s hráči oslavilo 15.034 diváků na vyprodaném Holštýnském stadionu.

23:11 – Düsseldorf si už v minulém kole zajistil umístění v elitní trojce 2. Bundesligy, remíza v Kielu jej nicméně odsoudila právě ke třetímu místu. Čeká jej tak baráž, ve které se střetnou s Unionem Berlín, nebo Mohučí.

23:06 – Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po bezgólové remíze v pražském derby na Letné: "Zápas paradoxně skončil bez gólů, i když si myslím, že byl hodně atraktivní. Celkově velký zápas se vším všudy. Jsem rád, jak to proběhlo. Z velkých šancí na obou stranách paradoxně nepadl gól. Zápas se hrál ve velké intenzitě a tempu. Lépe jsme do něho vstoupili, ale v prostřední pasáži první půle jsme na 10 minut trochu ztratili půdu pod nohama. Sparta byla v tu chvíli nebezpečná a Jindra Staněk nás podržel skvělými zákroky. Druhou půli jsme odehráli hodně nebezpečně, bohužel ani jednu ze zhruba čtyř gólovek jsme neproměnili. Ani v závěrečném tlaku, kde jsme měli dvě velké příležitosti, které Vindahl chytil. Zbývají tři zápasy do konce sezony, musíme je odehrát jako dnes a všechny musíme vyhrát. To je jediné, na co se můžeme soustředit."

20:19 – Baník Ostrava prohrál s Mladou Boleslaví, která ho tak tři kola před koncem vystřídala na čtvrtém místě. "Velké zklamání z výsledku. Zase se opakuje, že v úvodu inkasujeme, to je velký problém. Po gólu chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ale pak šance byly, jen jsme jsme je nevyužili. Věřil jsem, že to otočíme, ale chtělo to dát z tlaku gól. Ve všech statistikách jsme byli lepší, soupeř hodně střel zblokoval, trápili jsme se v koncovce. Čekali jsme, že Boleslav udělá nějaké změny, že budou hrát čtyřobráncový systém a že budeme hrát do plné obrany. Měli jsme se s tím vypořádat daleko lépe, situací jsme měli dost. Nemáme to teď ve svých rukách, ale tři zápasy před nám pořád jsou. Uděláme vše pro to, abychom se dostali zpátky na čtvrté místo," hodnotil utkání ostravský trenér Pavel Hapal.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

19:34 – Benficu po sezoně opustí Rafa Silva, jenž se rozhodl neprodloužit končící smlouvu. Třicetiletý ofenzivní hráč během osmi let s "Orly" získal tři mistrovské tituly, jednou vyhrál Portugalský pohár a dvakrát domácí Superpohár.

19:31 – Očekávané derby mezi Spartou a Slavií skončilo ve druhém kole nadstavbové fáze Fortuna ligy nerozhodně 0:0. Ve vyrovnaném úvodním poločase se několika skvělými zákroky blýskl gólman Jindřich Staněk, na jehož působivý výkon ale nenavázali sešívaní útočníci. Ráz střetnutí změnil v 63. minutě po dvou žlutých kartách vyloučený Lukáš Haraslín, ani přes početní převahu však slávisté nedokázali vyzrát na výborného Petera Vindahla. Letenští tak doma zamezili větší zápletce v boji o titul a před městským rivalem si na čele tabulky udrželi čtyřbodový náskok. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by StatsPerform

18:46 – Slavia dohrává derby na Spartě bez Igoha Ogbua, jenž musel v poločase odstoupit kvůli zdravotním problémům. Nigerijského stopera nahradil David Zima.

17:33 – Tomáš Souček dal po dvou měsících soutěžní branku a v zápase s o sestup bojujícím Lutonem poslal West Ham do vedení 2:1. Český reprezentant se prosadil parádním volejem zpoza vápna.

16:13 – Olympique Marseille je spojován s příchodem trenéra Paula Fonsecy, jenž ale vyvrátil konec v LOSC Lille i dohodu s prvně jmenovaným týmem. "Není to pravda, nemám dohodu s jiným klubem. Plně se soustředím na poslední dva zápasy. Rozhodnu se později," nechal se slyšet Fonseca.

Postavení Lille v tabulce Ligue 1 Livesport

16:08 – Výhrou 4:0 nad Fulhamem se Manchester City posunul do čela Premier League, skóre přitom z penalty uzavřel Julián Álvarez. Citizens tak proti londýnskému soupeři kopali pokutový kop v posledních osmi vzájemných zápasech.

15:25 – Manchester City porazil Fulham 4:0, dohrával však bez Nathana Akého, jenž po dvaceti minutách odstoupil se zraněnou pravou nohou. Nizozemského reprezentanta vystřídal Kyle Walker.

13:55 – Michal Hlavatý je spojován s odchodem z Pardubic, případného zájemce však nevyjde levně. Podle serveru infotbal.cz chce východočeský celek za 25letého záložníka 10 milionů korun, což mělo překvapit Baník Ostrava. Kromě slezského celku je Hlavatý spojován také se Slovanem Liberec.

Statistiky Michala Hlavatého Livesport

12:33 – Bayern Mnichov se zaměřil na příchod Hansiho Flicka, který je návratu do bývalého působiště nakloněný. Podle informací Sky mezi oběma stranami začalo jednání.

11:41 – Barcelona chce v letním přestupovém období rozšířit své ofenzivní možnosti a do oka jí padl Nico Williams. Při snaze získat útočníka Athleticu se však Katalánci musí potýkat jednak s téměř 60milionovou výstupní klauzulí, jednak s konkurencí zájemců z Anglie.

11:09 – Včerejším triumfem v Augsburgu (1:0) se Stuttgartu podařilo zapsat 22. ligovou výhru v sezoně, čímž vytvořil nový klubový rekord.

11:06 – Francouzskou nejvyšší soutěž si po roce opět zahraje Auxerre. Někdejší účastník Ligy mistrů se po páteční remíze s Amiens (0:0) stal mistrem Ligue 2.

10:00 – Páteční zápas belgické fotbalové ligy mezi Standardem Lutych a Westerlo musel být odložen, protože fanoušci domácích zablokovali cestu týmovému autobusu a znemožnili mu dostat se na stadion. Příznivci desetinásobného belgického mistra protestují proti způsobu vedení klubu.

07:00 – Fotbalisté Coma se po 21 letech vrátí do nejvyšší italské soutěže. Postup ze druhé ligy si zajistili v pátek večer remízou 1:1 s Cosenzou. Mezi elitu doprovodí vítěznou Parmu, která získala jistotu už před dvěma týdny.

Sobota 11. května

23:12 – Slask Wroclaw je stále ve hře o mistrovský titul a v důležitém zápase proti Cracovii jej přiblížil kýženému úspěchu Petr Schwarz. Český záložník už ve druhé minutě asistoval na úvodní gól, přihrávkou připravil i ten závěrečný při výhře 4:0.

Hodnocení hráčů Slasku Livesport

22:56 – Hráči Nice zvládli úspěšně páteční předehrávku 33. kola Ligue 1 a po výhře 1:0 se dostali na odstup jediného bodu na třetí příčku zajišťující postup do kvalifikace Ligy mistrů. V závodě za vysněnou Ligou mistrů klopýtl také Brest, jenž remizoval s Reims 1:1.

22:04 – Roda s Václavem Sejkem v základní sestavě v posledním kole druhé nizozemské ligy podlehla v přímém souboji o druhé místo Groningenu 0:2 a na poslední chvíli přišla o přímý postup do Eredivisie. Groningen se mezi elitu vrací po roce. Roda si může posun o patro výš vybojovat v play off týmů na třetím až osmém místě.

Hodnocení hráčů Livesport

21:34 – Zajímavou výzvu před sebou dost možná má Daniel Vašulín. Útočník patří Hradci Králové, zájem o něho má pražská Slavia a druhý tým prvoligové tabulky zahájil jednání o přestupu.

Statistiky Daniela Vašulína Livesport

21:01 – Fotbalisté Hamburku prohráli v rámci předposledního kola 2. Bundesligy na hřišti Paderbornu a přišli o teoretickou naději na postup. Na barážovou třetí příčku obsazenou Düsseldorfem ztrácí zápas před konce nedostižné čtyři body.

20:02 – Rozchod Kyliana Mbappého a PSG je oficiální. Hvězdný útočník to oznámil ve videu na sociální síti X. Mistr světa z roku 2018 pařížský klub opoustí po sedmi sezonách. Více informací najdete v článku.

18:33 – Ayoub El Kaabi je znovu hráčem týdne v Konferenční lize. Útočník Olympiakosu Pireus řádil v semifinále proti Aston Ville, minulý týden zaznamenal hattrick a včera přidal další dvě trefy.

18:01 – Nejlepším hráčem semifinálových odvet Ligy mistrů byl zvolen Mats Hummels. Dortmund vyhrál nad PSG i podruhé 1:0, zkušený obránce dal jedinou branku.

17:44 – Real Madrid čekají poslední čtyři ligové zápasy a mezi jeho tyčemi se začnou střídat Thibaut Courtois s Andrijem Luninem, pro tuto variantu se rozhodl trenér Carlo Ancelotti. Belgický gólman je fit po vážných zdravotních problémech a není vyloučeno, že nastoupí i k finále Ligy mistrů proti Dortmundu.

15:20 – Everton vzal zpět své odvolání proti odečtu dvou bodů, o které přišel před měsícem. Anglický klub porušil finanční pravidla Premier League a už dříve přišel o šest bodů, nedávno si ovšem zajistil záchranu v soutěži.

Everton již nemůže sestoupit. Livesport

14:00 – Fotbalista malajského Selangoru Faisal Halim, který minulý týden při napadení kyselinou v obchodním centru utrpěl popáleniny čtvrtého stupně, je po transplantaci kůže. Informovala o tom agentura AFP.