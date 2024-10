Jsem zodpovědný za to, že náš plán nefungoval, kál se Simone po první ligové prohře Atlétika

Náš plán nefungoval. Máme na čem pracovat a co zlepšovat, přiznal

Trenér Atlétika Madrid Diego Simeone (54) na sebe vzal odpovědnost za porážku 0:1 s Realem Betis. Colchoneros nedělním nezdarem ztratili neporazitelnost v probíhajícím ročníku LaLigy (5-5-1) a na vedoucí Barcelonu nabrali propastné desetibodové manko.

Atlétiko se nedokázalo vzpamatovat z vlastního gólu Josého María Giméneze ze čtvrté minuty a promarnilo několik šancí, které si vytvořilo v utkání plném chyb. Z nich trenér viní sám sebe. "Na tento zápas jsem tým nepřipravil dobře. Jsem zodpovědný za to, že náš plán nefungoval," kál se Simeone na tiskové konferenci.

"Musíme začít sami u sebe, máme na čem pracovat a co zlepšovat. Noví hráči se musí přizpůsobovat a já potřebuji více využívat jejich silné stránky," dodal kouč Atlétika, které v týdnu padlo 1:3 s Lille v Lize mistrů. A jeho slabé stránky odhalil i Betis. "Je to konkurenceschopný tým, který se zlepšil, jak dnes ukázal. Přehrál nás, my jsme se nedostali ke své hře," uznal Simeone.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Jako trenér musím tyto situace vyřešit a mít jasnou taktickou představu, aby hráči mohli hrát tak, jak po nich požaduji," dodal po první ligové porážce v sezoně, která madridský celek ponechává na čtvrtém místě tabulky. Vrátit na vítěznou vlnu se mohou Atleti ve čtvrtečním zápase Copa del Rey s UE Vic, o tři dny později v lize hostí Las Palmas.