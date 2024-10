Atlético muselo proti Leganés otáčet skóre, vítězství zařídil dvougólový Sörloth

ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Atlético v 10. kole LaLigy zvítězilo doma 3:1 nad Leganés. Soupeře sice v prvním poločase poslal do vedení Yvan Neyou, po přestávce ale domácí otočili stav utkání dvěma brankami Alexandera Sörlotha, jednou se trefil Antoine Griezmann. Hosté prodloužili sérii bez ligové výhry na osm zápasů.

Svěřenci kouče Diega Simeoneho měli za úkol snížit sedmibodovou ztrátu na Barcelonu a Real Madrid v čele tabulky, začali ale vlažně. I přes převahu v držení míče měli gólových šancí málo. Tu největší promarnil Alexander Sörloth, když vyslal příliš slabou střelu. Naopak Leganés se překvapivě dostalo do vedení.

Daniel Raba přihrávkou do vápna našel Neyoua, který střelou do horního rohu překonal bezmocného brankáře Jana Oblaka. Diváci na Metropolitanu při odchodu do šaten vyjádřili svou nespokojenost, bylo tedy jasné, že Simeone bude muset na vývoj utkání zareagovat.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Blízko vyrovnání byl v úvodu druhé půle Ángel Correa, z obrovské šance ale gól nevytěžil. To Sorlothovi se to naopak povedlo, když se trefil chytrou patičkou. Jeho spoluhráč Rodrigo De Paul poté střílel z voleje, jeho pokus byl ale zablokován.

Domácí se ale nakonec dočkali. Giuliano Simeone udržel míč u postranní čáry ve hře, poté přihrál Antoinu Griezmannovi, který se u bližší tyče prosadil. Francouz byl v závěru utkání vyloučen, rozhodnutí bylo ale po přezkoumání videorozhodčích zrušeno.

V poslední minutě nastaveného času ještě přidal třetí gól Sörloth, a Atleti si tak připsali teprve třetí výhru ze šesti domácích ligových zápasů. Leganés naopak v lize nevyhrálo už osm zápasů, takže se nebezpečně potácí nad pásmem sestupu.