Jsou dlouhé měsíce bez ostrého zápasu u konce? Pohár může být pro Lemara příležitostí k návratu

Thomas Lemar (28) z Atlétika Madrid má za sebou nezáviděníhodné období. Od září do května byl mimo hru kvůli problémům s Achillovou šlachou, v létě nastoupil do dvou přípravných zápasů a opětovně se zranil. Diego Simeone (54) ho už více než rok nemohl využít do soutěžního utkání, to by se ale brzy mohlo změnit.

Dosud poslední vystoupení si Lemar připsal 7. srpna v Hongkongu, kde odehrál druhý poločas přátelského zápasu proti Kitchee. Několik dní předtím nastoupil rovněž na poločas s Numancií. V soutěžním utkání se však nepředstavil od 16. září 2023, tehdy Atlético Madrid prohrálo 0:3 na hřišti Valencie.

Podle španělského listu AS se ale již Francouz zapojil do plného tréninku. Atlético i samotný hráč doufají, že noha bude na zvýšenou zátěž reagovat dobře a vydrží.

Lemar si dlouho pořádně nezahrál. Livesport

Křídelník, jenž patří mezi oblíbence kouče Simeoneho, měl v létě otevřené dveře k přestupu nebo hostování, avšak kvůli častým zdravotním problémům k odchodu nedošlo. Colchoneros o víkendu čeká ligový duel proti Leganésu, následuje střetnutí v Lize mistrů s Lille a další zápas v lize s Betisem.

Následně by mohl mít Lemar šanci na očekávaný návrat – Atlético se v Copa del Rey utká s outsiderem Unió Esportiva Vic. Rodák z francouzské vesnice Baie-Mahault patří mezi technicky nejnadanější ofenzivní záložníky, a tak bude doufat, že se co nejdříve vrátí do sestavy trenéra Simeoneho.