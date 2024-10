Na svých slovech nic neměním, tvrdí kouč Simeone po vyhroceném madridském derby

Zkušený trenér Atlética Madrid Diego Simeone (54) si za svým tvrzení po nedělním divokém derby stojí. O brankáři Realu Thibautu Courtoisovi (32), na kterého během zápasu létaly zapalovače, láhve a dokonce pytel s neidentifikovatelnou náplní, řekl, že fanoušky provokoval. Na tiskové konferenci před středečním střetnutím Ligy mistrů s Benfikou uvedl, že na výroku nemění ani čárku, nicméně se domnívá, že význam jeho slov byl překroucen.

"Jsem přímočarý typ, rád říkám, co cítím. Nic z toho, co jsem řekl, neměním, násilí a útoky jsem odsoudil. Pak jsem řekl něco, co bylo překrouceno a využito tak, jak média chtěla. Všichni se vždy soustředí jen na to, co chtějí a co se jim hodí. Já jsem jen vyjádřil názor," bránil svá slova Simeone.

"Dostal jsem tisíce zpráv s poděkováním za to, co jsem řekl, protože mnozí se v té situaci vidí. Pokud někdy budu provokovat já, jen ať mě potrestají," pokračoval. Vyjádřil také spokojenost s vykázáním fanouška, který byl označen za jednoho z agresorů z tribuny. "V klubu na tom pracují, už identifikovali jednoho člověka a dostal doživotní zákaz vstupu, protože takové příznivce nepotřebujeme. Absolutně odmítám radikály a vyzývám k otevření debaty o trestání těch, kteří provokují," dodal.

Simeone rovněž reagoval na rozhodnutí francouzského útočníka Antoinea Griezmanna pověsit reprezentační kopačky na hřebík."Myslím, že je skvělé, že hráč Antoineova kalibru takové rozhodnutí učiní. Vypovídá to mnoho o jeho lidských i sportovních kvalitách. Národnímu týmu dal vše, sám to ví. Pro nás to samozřejmě znamená, že bude moci více odpočívat. Doufejme, že ho budeme mít i nadále k dispozici, protože je pro nás velmi důležitý."