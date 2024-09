Rázný krok Koemana. Bergwijnovi po přestupu do Saúdské Arábie zavřel dveře do reprezentace

Vše nasvědčuje tomu, že Steven Bergwijn (26) si přestupem z Ajaxu do Al Ittihadu zavřel dveře do reprezentace. Trenér Nizozemska Ronald Koeman (61) se právě v tomto smyslu vyjádřil k volbě změny dresu ofenzivního hráče.

Bergwijn byl součástí Koemanova týmu pro Euro 2024. Za Nizozemsko hrál proti Rumunsku a Turecku, přičemž s kontinentálním šampionátem se Oranjes rozloučili po utkání s posledně jmenovaným soupeřem. Zmíněný útočník před koncem přestupového období odešel do saúdskoarabského klubu za 21 milionů eur a reprezentační trenér na přestup do Al Ittihadu reagoval jasným gestem.

V projevu na tiskové konferenci před zápasem Ligy národů proti Bosně a Hercegovině Koeman uvedl: "Kniha (v reprezentaci) je pro něj v podstatě uzavřena. Ví, co si o tom myslím. Když je vám 26 let, vaše hlavní ambice by měly být sportovní, ne finanční. Toto jsou rozhodnutí, které hráči dělají."

Alex Kroes, technický ředitel Ajaxu, řekl, že se Bergwijn "netajil tím, že pokud přijde dobrá nabídka ze zahraničí, udělá tento krok". Koeman zmínil také Wijnalduma, který byl v nizozemském týmu pro mistrovství Evropy, přestože hrál za Al Ettifaq. Nizozemský kouč vysvětlil, že "měl problémy v Paris Saint-Germain a toto pro něj byla jediná příležitost hrát. Kromě toho je tu také věkový rozdíl hráčů".

Bergwijn se tak zcela jistě neobjeví za několik dní v Eindhovenu proti bosenskému soupeři, ani v Amsterdamu kdy se Nizozemci střetnou s Němci.