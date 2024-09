Kreativita v repre? Je to o způsobu hry, hráči nám nechybí, říká expert. Kušej může rozbít stereotyp

Nejen výsledky, ale také nezajímavý herní projev byl vyčítán českému národnímu týmu na červnovém Euru. Je jasné, že skloubit sbírání bodů s atraktivním fotbalem je spíše ideálním scénářem, nicméně po reprezentaci se tohle vyžaduje. Kde je tedy problém? "Je to o způsobu hry, hráči nám nechybí. O moc silnější tým, než který je nominován teď, se totiž neposkládá," domnívá se v rozhovoru pro Livesport Zprávy trenér Roman Skuhravý (49), který zapsal velké úspěchy ve slovenské Podbrezové.

Jedním z řešení tohoto problému by mohlo být obměnění nominace. Tohle ale podle Skuhravého smysl nedává. "Kreativitu musíme mít v posledních třiceti metrech, kam to potřebujeme dostat co nejrychleji, je to i o sebevědomí. Jsem přesvědčen o tom, že takové hráče máme," myslí si Skuhravý. "Jen je dobře využít. Je to o způsobu hry, hráči nám nechybí. O moc silnější tým, než který je nominován teď, se totiž neposkládá," říká.

A svůj pohled okamžitě vysvětluje. "Když budeme brát jako dané to, že se nároďák bude dlouhodobě prezentovat hrou na tři stopery, šel bych vepředu směrem Patrika Schicka, Adam Hložka a Václava Černého. Vsadit na jejich silné stránky, protože talent a schopnosti mají," popisuje a dodává, že tihle hráči v sobě mají jakýsi faktor X. "Jsou to maličkosti, které ale rozhodly o tom, že ti kluci se do zahraničí dostali. Časoprostorové vnímání, rozhodovací schopnosti, tohle mají. Nestane se, že by přijeli na reprezentaci a zapomněli to."

Chyba je v systému

Skuhravý má o nejzásadnějším problému jasno – největší mezery jsou v samotné taktice a systému, individuality totiž Česko má. Naplno se to dle něj ukázalo v zápase Eura s Gruzií, ve kterém sice Češi spálili mraky šancí, ale Skuhravý viděl, kde šlo přitlačit.

"S Gruzií jsme měli obrovské množství přihrávek do vápna, ale přečetli jsme to špatně v tom pohledu, že způsob nahrávek byl jen jeden, a to centr z kraje hřiště. Na to se ale dokáže připravit každá obrana," krčí rameny. "Potřebujeme dostat do dobrého postavení co nejvyšší počet hráčů, pak je to jednodušší, čímž se zase dostávám k systému hry. Pokud by se nám to dařilo, máme hráče s kvalitou na to, aby to dokázali beze zbytku využít," myslí si někdejší trenér Podbrezové nebo pražské Dukly.

Statistiky zápasu proti Gruzii na Euru. Livesport

Jinými slovy, chce to přečíslovat kraje hřiště a prodat tam individuální taktiku, ne se v každé situaci opřít o centr do vápna. "Kreativita hry se posunula z prostředku hřiště do horních pozic, tedy na křídla a na hrot, kde je potřeba variabilita. Tam vidím značné mezery v naší hře. Není tam myšlenka, a proto to většinou dopadne jen centrem. Není to o hráčích, ale o filozofii hry," dodal Skuhravý.

Řešení by mohlo přijít z nouze. Řeč je o Vasilu Kušejovi, který v nominace nahradil zraněného Matěje Juráska. Mladoboleslavský křídelník je ve velké formě (4+6 ve 12 zápasech v lize a předkolech Konferenční ligy) a fanoušky baví drzým pojetím hry, a to právě na kraji hřiště. "Herní odvaha a drzost, to jsou zásadní věci, které rozhodují. Jak jsem řekl, jsem přesvědčený o tom, že takové hráče máme a on je toho důkazem."

Kušej má na startu sezony skvělou formu. Livesport / Profimedia

Skuhravého pohled se tak liší od toho, který možná mají mnozí fanoušci, tedy že kreativita chybí zejména ve středu pole. Dle něj je však doprostřed hřiště potřeba jiný styl hráčů. A těmi Češi disponují.

"Špičkové týmy mají uprostřed hráče, kteří jsou brilantní v přesnosti. Nechybují, neztratí míč, mají za úkol měnit těžiště hry. Pokud se míč dostane ve správný čas na správný prostor, na což podle mě v Součkovi nebo Kalvachovi hráče máme, můžeme uspět právě v prostorách na kraji hřiště," dostává se opět k osudovému prostoru na trávníku.

Chybí dirigent

Faktem však zůstává, že když Češi okupují vápno soupeře, mnohdy je to jen bezradné nahrávání. Jen málokterý hráč se chopí role dirigenta a vyšle překvapivý oblouček nebo kolmici.

Dva borci, co mají tohle v repertoáru, v nominaci nejsou. Michal Hlavatý neměl problém s přechodem do Liberce a v sedmi zápasech zapsal bilanci 2+2. Dominik Janošek zase v minulé sezoně zářil v dresu Bredy, která i díky jeho patnácti gólům a deseti asistencím postoupila do Eredivisie, kde má zatím český záložník bilanci čtyř duelů, jedné branky a jedné asistence.

Janošek je velmi produktivní záložník. Livesport

"Jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že tihle hráči by svou roli zvládli. Hrají těžké zápasy, zkušenosti mají. Oba by se hodili třeba na pozici stažené desítky," nabízí další možnost Skuhravý.