LaLiga konečně dala zelenou registraci Daniho Olma. Nastoupit může díky zraněnému Christensenovi

Barcelona se chystá na třetí kolo LaLigy a v úterním utkání s Vallecanem na hřišti konečně debutuje i vymodlený Dani Olmo (26). Nejvyšší španělská soutěž dala i díky zranění Andrease Christensena (28) registraci zelenou a španělský záložník bude dočasně evidován jako hráč Barcy. Katalánský celek se dlouhodobě potýká s finančními problémy kvůli kterým právě klubu nebyla vyřízena hráčova registrace na první dvě kola sezony. Ostatně problémy s registracemi řeší v Barceloně každé přestupové období.

Daniho Olma si v létě z Lipska vyžádal Flick za 55 milionů eur, na soupisku ho ale může zapsat až na třetí kolo ligy díky dlouhodobému zranění Andrease Christensena. Registrace byla schválena díky pravidlu, kdy klub může zaregistrovat náhradníka právě za dlouhodobě zraněného hráče. Barcelona pravidla využila i v minulé sezoně, kdy zaregistrovala Vitora Roqueho na druhou část sezony po zranění Gaviho. Letos v létě do týmu povolali namísto Ronalda Arauja, který se zranil na Copa América, Iniga Martineze.

Dani Olmo by dle slov z pondělní tiskové konference, kdy ještě hráčovo nasazení kouč nepotvrdil, měl stihnout úterní zápas proti Vallecanu. "Bylo by skvělé, kdyby nastoupil. Věřím klubu a doufám, že ho zítra dostaneme do hry. Pokud bude na seznamu, bude stoprocentně připraven hrát."

Přestože prezident klubu Joan Laporta před sezonou sebevědomě uvedl, že si konečně mohou dovolit podepsat velká jména bez nutných odchodů, Barcelona stále překračovala limit výdajů stanovený ligou, vedení se tak začalo zbavovat hráčů ve velkém. Série odchodů v minulém týdnu problém sice zmírnila, Dani Olmo ale bude registrován prozatím jen do 31. prosince.

S týmem se za 10,3 milionu eur rozloučil Mikayil Faye, který se stává novou posilou Rennes, či Clément Lenglet, Atlético za výpujčku francouzského stopera zaplatí 3 miliony eur. Stěhuje se i dlouho diskutovaný útočník Vitor Roque, na roční hostování s opcí poputuje do Realu Betis, kde pokryjí 100 % jeho platu.

Německý kouč ale spekulace, že by s Roquem nepočítal, vyvrátil. "Nemůžeme říct, že s ním nepočítáme, to by byla lež. Pro hráče je to zvláštní situace. Můžu mluvit jen o tom, co mi sám řekl. Přišel rovnou z Brazílie, do nového prostředí. Viděl jsem od něj spoustu dobrých věcí. Je to skvělý člověk. Držme palce, ať se zvedne a ukáže, co v něm je."

Jeden z nejlepších hráčů vítězného týmu Eura se tak konečně na hřišti představí fanouškům. Registrace se ale bez nervů neobešla, pokud by klub nestihl vygenerovat dostatečné prostředky do uzavření přestupového okna tak by Olmo dle pravidel fandil z tribuny až do otevření toho zimního v lednu.

Navzdory finančním problémům vstoupila Barca do nového ročníku působivě, v úvodních dvou zápasech porazila Valencii a Atlético. "Jsem velmi spokojený s tím, co tým předvádí. Nemáme za sebou mnoho společných tréninků, ale jsem nadšený, jak se do toho hráči opřeli. Kvalita tréninků je vysoká, jsou soustředění, nechybí intenzita... a to se pak projevuje i v zápasech. Pokud na tréninku jedeš jen na 80 %, v zápasech to na těch 100 nedáš. Analyzujeme utkání, abychom se zlepšili, ukazujeme si, co jsme udělali dobře a co ne," okomentoval Flick dosavadní cestu za ovládnutím španělské ligy.

Cíl klubu je pod vedením nového trenéra jasný. "Chceme vyhrát ligu. Je to dlouhá cesta, ale už jsme dobře začali. Věci se mohou změnit, ale s naším debutem jsme spokojeni, věříme si. Zápas s Vallecanem bude těžký," dodal. Návštěva Vallecasu je vždy dle kouče speciální. "Nevím, jaká je minulost a jaká je vzájemná bilance. Je to dobrý tým, sice zvláštní atmosféra, protože stadion je menší, než jsme zvyklí, ale akceptujeme to a jedeme se vším všudy, s cílem vyhrát."