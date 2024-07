Letáček po přestupu do Getafe: Splnil jsem si dětský sen. Ostrava zůstane v mém srdci

Takový přestup se v Česku jen tak nevidí. Jiří Letáček (25) zamířil z Ostravy přímo do španělské La Ligy, kde se na čtyři roky upsal Getafe. Ihned po příletu do Madridu si brankář, který na Pyrenejském poloostrově naváže na práci Petra Kouby či Tomáše Vaclíka, začal plnit dětský sen. "První dojmy jsou úžasné," rozplývá se v rozhovoru odchovanec pardubického fotbalu.

Jak se urodil Váš přestup do Getafe?

"Poměrně rychle. Během soustředění v Polsku jsem dostal od manažera informaci, že se o mě zajímá klub ze Španělska. Až později zmínil, že se jedná o Getafe. Od prvního momentu jsem věděl, že to chci, že se chci v kariéře posunout, splnit si dětský sen."

Bylo o čem přemýšlet, nebo jste měl od začátku jasno, že tuto šanci chcete využít?

"Nebylo o čem přemýšlet. Taková nabídka může přijít opravdu jen jednou za život. Hnedka jsem na to kývl a vše se začalo řešit."

Fanoušci Baníku Vám v reakcích děkují a přejí hodně štěstí. Jak budete vzpomínat na ostravské angažmá?

"Na Ostravu budu vzpomínat jen v dobrém, byť ty začátky byly složité. Poté jsem si ale s fanoušky a všemi v Ostravě vytvořil vztah. Když budu mít volnou chvíli a vyjde to termínově, tak se na kluky rád přijedu podívat, všechny pozdravit. Ostrava zůstane v mém srdci."

⁠V Getafe jste absolvoval základní prohlídku stadionu i seznámení s vedením a spoluhráči. Jaké jsou vaše první dojmy?

"Jsou úžasné. Je to něco, co jsem si vždycky přál. Splnilo to moje očekávání, takhle jsem si to představoval. Přijel jsem do Madridu a všechno je skvělé – od prohlídek, starost personálu, tréninkové plochy, spoluhráči... Všichni jsou milí. Nesmím zapomenout zmínit realizační tým a vedení klubu. Zatím je všechno velmi dobré."

Co jste slyšel od sportovního ředitele a trenéra? Dostanete možnost poprat se o místo jedničky?

"Věřím, že prostor určitě bude. Příprava bude trvat ještě měsíc. Nějaké plány mi byly nastíněny a nějaká šance bude. Bude záležet na mých výkonech."

⁠Španělé jsou aktuálně ve finále ME. Je toto očekávání v klubu i ve městě znát?

"Abych pravdu řekl, tak Euro sleduji. Tady jsem zatím nic nezaznamenal, poslední dny pro mě byly náročné – cestuji mezi hotelem, stadionem a klinikou. Zatím tedy ne, ale věřím, že až bude finálový den, tak to Španělsko určitě bude prožívat."

Jak vy osobně se těšíte na španělskou ligu plnou skvělých ofenzivních hráčů?

"Čím ofenzivnější liga, tím více práce pro gólmana. Jsem rád v permanenci. Těším se na to a věřím, že tu příležitost dostanu. Hráči jako Mbappé, Yamal, Griezmann jsou světové persony. Doteď jsem je sledoval jen v televizi při zápasech Ligy mistrů, zahrát si proti nim bude senzační. Jsem rád, že se mi to poštěstilo. O takové příležitosti každý sní, ale bohužel ne všichni ji dostanou. Já jsem za to vděčný."

Čeští hráči se historicky ve Španělsku tolik neprosazují. Je jednou z motivací toto změnit a uspět?

"V minulosti tady působili pan Kouba a Tomáš Vaclík. Měli tu úžasné kariéry. Věřím, že je to správný krok. Mohu tady získat plno zkušeností – fotbalových i životních. Velmi mě láká, že se budu učit španělský jazyk. Všichni říkají, že je to jednoduché. Na to se moc těším. Věřím, že další česká stopa začíná právě teď."

Zkoušel jste se spojit s Tomášem Vaclíkem směrem k jeho zkušenostem a doporučením ve Španělsku?

"Zatím ne. Určitě to byla ale jedna z věcí, která mě napadla, když jsem mluvil s manažerem. Věřím, že se k tomu nějakým způsobem dostanu, byť ten program, je nyní nabitý. Byl bych rád, kdybychom se spojili a zavolali si, nebo si vyměnili pár esemesek. Poptal bych se, jak to tady ve Španělsku funguje."

Jaké budou vaše nejbližší plány? Ať už sportovní s týmem nebo osobní stran stěhování a přesunu?

"V sobotu jsem absolvoval vše, co bylo potřebné. Podepsal jsem kontrakt a k týmu se připojím v pondělí, v neděli mají totiž volno. Odjíždíme na týdenní soustředění, což bude ideální příležitost se se všemi seznámit. Budeme tam od rána do večera, celý týden. Určitě to využiji. Ve volných chvílích se budu snažit hledat nové ubytování, abych se přesunul z hotelu a začal tady ve Španělsku plnohodnotně žít."

