Lewandowski má zájem zůstat v Barceloně, polský střelec by mohl jít s platem dolů

V posledních týdnech sílily informace o zájmu Barcelony, která na trhu hledá nového útočníka. Objevovala se jména jako Mohamed Salah (32) či Erling Haaland (24), ale nyní to vypadá, že katalánský obr nebude muset utrácet a naopak ještě ušetří.

Německý stratég Hansi Flick si umí představit, že by na Camp Nou pokračoval polský útočník Robert Lewandowski. Tomu se tato varianta zamlouvá, a aby šel možné další spolupráci naproti, je ochotný nový kontrakt vyměnit za nižší plat.

Někdejší opora Dortmundu či Bayernu má ve Španělsku platný kontrakt do roku 2026, ale již nyní probíhají jednání o dalších krocích. Lewandowski vnímá, že Barcelona by ráda přivedla mladšího střelce, ale díky své formě může vedení klubu oponovat a nabídnout své služby i do dalších let.

Polský kanonýr si vede v řeči čísel v této sezoně opravdu dobře a nezbývá mu mnoho, aby vyrovnal svá čísla ze sezony minulé. V šestnácti soutěžních zápasech zaznamenal již 19 branek a také díky němu je Barcelona v tabulce aktuálně první.

Lewandowski umí rozhodovat důležitá utkání a dvěma góly se nedávno blýskl například v EL Clásiku proti Realu Madrid (0:4). I z tohoto důvodu si Flick umí představit, že by hledání nového střelce o rok odložil. Hráči chce nabídnout prodloužení o jeden rok a Lewandowski má podle španělského listu Sport souhlasit i za cenu výrazně nižší mzdy.

