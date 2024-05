Mallorca porazila Las Palmas a přiblížila se k záchraně. Granada po debaklu s Realem padá

Fotbalisté Mallorky porazili ve 35. kole LaLigy tápající Las Palmas 1:0 a prakticky si zajistili záchranu. Veledůležité tři body zapsal tým z Baleárských ostrovů po přesném zásahu Giovanniho Gonzáleze (29). Ten se ve španělské nejvyšší soutěži trefil teprve podruhé v kariéře. Pád do druhé ligy neodvrátili fotbalisté Granady, kteří podlehli Realu 0:4 a tři kola před koncem ztrácí na nesestupové příčky nedostižných 13 bodů.

Svůj boj o záchranu zahájili Los Piratas mírnou převahou, dominantním tématem úvodní půlhodiny byla ale nemohoucnost druhého nejméně produktivního celku soutěže ve finální fázi. Na jejím konci se ovšem ekipa z Baleárských ostrovů dokázala hned první ranou utkání prosadit, když křižný volej Gonzáleze z hrany vápna prošel přesně k tyči.

Kromě gólové trefy se ani jednomu z celků nepodařilo zasáhnout brankovou konstrukci a více než 16 tisíc diváků na Estadi Mallorca Son Moix nemělo příležitost sledovat příliš atraktivní fotbal.

Ve druhé půli převzal otěže zápasu nováček soutěže, díky čemuž se v 62. minutě dostal k zakončení z hrany vápna Alberto Moleiro. Jeho nízkou střelu k levé tyči ovšem dokázal na rohový kop vytěsnit Predrag Rajkovič. Výrazně snížit šance klubu z Kanárských ostrovů na vyrovnání mohl o 11 minut později Jaume Costa, jeho pokus ze střední vzdálenosti však bez potíží pokryl Álvaro Valles.

Villarreal si uchoval naději na účast v příští sezoně evropských pohárů. Hosté mířili dlouhou dobu po dvougólovém vystoupení Youssefa En Nesyriho za výhrou, nicméně pár minut před koncem základní hrací doby se prosadil Yerson Mosquera, na nějž v sedmé minutě nastavení navázal svou druhou trefou norský ostrostřelec Alexander Sörloth. Žlutá ponorka tak završila fantastický obrat a zároveň ukončila pětizápasovou sérii bez porážky, kterou její soupeř dosud držel.

Fotbalisté Realu Madrid splnili povinnost, když porazili Granadu na jejím hřišti 4:0. Souboj korunovaného šampiona se sestupujícím celkem zpočátku ukazoval vyrovnanější podívanou, než by většina expertů čekala. Vše změnila úvodní branka Frana Garcíi, která odstartovala velkou dominanci hostů. Na té se po změně stran podílel dalšími dvěma trefami i Brahim Díaz. Bílý balet tak s přehledem potvrdil dobrou formu a nad Andalusany uspěl již v 16. klání za sebou.

I kdyby Granaďané zvítězili ve všech z posledních čtyř duelů letošního ročníku, jejich záchrana by byla nemožná, neboť při sobotním odpoledni Mallorca vyzrála na Las Palmas. Tentokrát do Andalusie přijížděl Real Madrid, jenž v minulém kole oslavil již 36. ligový titul a v týdnu si zajistil postup do finále Ligy mistrů, takže vyhlídky domácích nebyly nejlepší. Nováček mohl sázet maximálně na mistrovskou kocovinu a pocit uspokojení Realu. Ani jedno se ale nedostavilo.

Fotbalisté Bilbaa pouze remizovali na vlastní půdě s Osasunou 2:2. Domácí sice stále drželi naději na přeskočení Atlétika, čímž by si zajistili účast v Lize mistrů, proti týmu z Pamplony však střelecky tahali za kratší konec. Největší podíl na zaváhání Rojiblancos měla dvojice hostujících jmenovců Raúl a Rubén Garcíovi, jež přesnými zásahy poslali Osasunu do dvoubrankového trháku. Baskové sice po změně stran po trefách Iňakiho Williamse a Asiera Villalibreho srovnali, i remíza však byla vzhledem k pětibodové ztrátě na Los Colchoneros, kteří mají navíc zápas k dobru, málo.

