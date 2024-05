Konec dlouhé ságy. Mbappé po sedmi letech skončí v PSG. Kam zamíří, zatím neprozradil

Rozchod Kyliana Mbappého (25) a PSG je oficiální. Hvězdný útočník ve videu na sociálních sítích X a Instagram potvrdil, že po sezoně klub opustí. Mistr světa z roku 2018 v Paříži odehrál sedm sezon a s týmem získal šest ligových titulů a tři Francouzské poháry. Kam povedou jeho další kroky nepotvrdil, už od zimy se ale spekuluje, že by měl zamířit do Realu Madrid.

Mbappé do Paříže přišel v roce 2017 poté, co v 18 letech dovedl Monako k překvapivému ligovému titulu. Nyní se jeho působení v Parku princů blíží ke konci. Poslední zápas před domácím publikem francouzského reprezentanta čeká v neděli proti Toulouse.

"Tohle je můj poslední rok v PSG. Neprodloužím tu smlouvu a za pár týdnů ukončím tohle dobrodružství. V neděli nastoupím ke svému poslednímu zápas v Parku princů. Bude to hodně o emocích," prozradil Mbappé ve videu.

O jeho odchodu se spekuluje od zimy. Už v únoru podle médií sdělil své rozhodnutí odejít vedení francouzského klubu, kterému na konci dubna pomohl získat dvanáctý ligový titul.

"Mnoho let, kdy jsem měl šanci a velkou čest být členem největšího francouzského klubu a jednoho z nejlepších celků na světě. Poprvé jsem se setkal s tím, jaké je to hrát pod tlakem a i díky tomu jsem jako hráč rostl. Samozřejmě mi pomohlo i to, že jsem měl tu čest tady hrát po boku hráčů, kteří patří mezi nejlepší v historii. Přišel jsem jako kluk a dozrál jsem tu v muže," uvedl pětadvacetiletý fotbalista.

Mbappé v PSG za sedm let vyhrál všechno kromě Ligy mistrů. Dvakrát s týmem vypadl v semifinále a v roce 2020 dokonce padl až ve finále. Během svého působení pod Eiffelovou věží se stal také historicky nejlepším střelcem klubu. V 306 zápasech nasázel 255 branek.

Mbappého statistiky v aktuálním ročníku francouzské ligy. Livesport

"Nikdy jsem si nemyslel, že bude tak těžké oznámit odchod. Už nějakou dobu mi ale bylo jasné, že potřebuji novou výzvu," řekl Mbappé. "Poprvé v kariéře si zahraji jinde než ve Francii," dodal a podpořil spekulace o přesunu do Realu Madrid.

Ve španělské metropoli by měl mistr světa z roku 2018 podepsat smlouvu na pět let. Podle únorových spekulací médií obdrží Mbappé štědrý podpisový bonus ve výši 150 milionů eur (asi 3,74 miliardy korun), které mu bude "Bílý balet" vyplácet postupně. Hráči také zůstane podíl na osobnostních právech. Jeho roční mzda má činit 15 milionů eur (asi 374 milionů korun).

