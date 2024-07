Mbappé po představení v Madridu: O přestupu, pocitech po prezentaci či Ronaldovi

PŘÍMO Z MADRIDU – Francouzský útočník Kylian Mbappé (25) v úterý poprvé předstoupil před média jako hráč Realu Madrid. Rozpovídal se o nových spoluhráčích, o Cristianu Ronaldovi (39) či o čísle devět, které bude nosit na zádech. Na Santiago Bernabéu u toho byl také reportér španělské redakce Livesport Zpráv Miguel Baeza.

O pocitech po prezentaci: "Je to čest a privilegium být hráčem Realu Madrid. Očekával jsem skvělý den, ale bylo to ještě mnohem lepší, než jsem čekal."

O snaze přestoupit: "Cítím se poctěn, že mohu říct, že jsem hráčem Realu Madrid. Je to splněný sen a zadostiučinění pro mě i pro mou rodinu. Jsem velmi šťastný. Těším se na nové spoluhráče a na trenéra."

O tom, kdy se rozhodl podepsat smlouvu s Realem Madrid: "Rozhodl jsem se, když jsem byl ještě dítě. Nejprve to byl sen a pak cíl. Jsem šťastný, že ten den přišel."

O cílech pro tuto sezonu: "Přicházím s pokorou, ale také s velkými ambicemi. Chci pomáhat na hřišti, prioritou je pro mě dobře se přizpůsobit týmu jako kolektivu. Před dvěma-třemi lety už jsem byl blízko podpisu, ale to už je pryč, teď myslím jen na současnost. Tohle je den, o kterém budu jednou vyprávět svým dětem. Historický den."

O ideální pozici: "Budu hrát tam, kde mi trenér řekne, zvládl jsem to už v Paříži i v Monaku. To, co chci nejvíc, je být na hřišti."

O nových spoluhráčích a trenéru Ancelottim: "S trenérem jsem mluvil dnes ráno ve Valdebebas, ale ne o taktických věcech. Rád se setkám se svými novými spoluhráči a těším se, až si spolu zahrajeme."

O první vzpomínce na Madrid: "Myslím, že je na Zidana, protože je to Francouz. Sledovali jsme všechny jeho zápasy. Pak jsem sledoval všechny zápasy svého idola Cristiana Ronalda, ale to už teď nemůžu, protože jsem přeci profesionál."

O vyčkávání: "Byl jsem si jistý, že můj čas přijde, Madrid byl pro mě jedinou možností. Měl jsem mnoho nabídek z jiných klubů, ale v hlavě jsem měl jasno, že to bude Real Madrid."

Mbappého poslední sezony. Livesport

O prezidentovi klubu Florentinu Pérezovi: "Od prvního dne mi věřil a pomáhal mně i celé mé rodině. Nejsem jen fotbalista, jsem v první řadě také člověk a cítit, že je šéf s vámi, je dobré pro začátek nové etapy."

O lásce od madridských fanoušků: "Je až neuvěřitelné, jakou lásku a náklonnost mi všichni madridští příznivci dávají, aniž bych dosud byl hráčem Realu. Opravdu tu chci dokázat velké věci."

O debutu: "Uvidíme, jak to vyjde. Dnes ráno jsem mluvil s lékaři, budu pracovat na tom, abych byl připraven na Superpohár."

O Cristianu Ronaldovi: "V dětství byl mým idolem, dal mi radu, abych tvrdě pracoval a vždycky k fotbalu přistupoval s vášní. Svůj odkaz – ve fotbale i v Realu Madrid – posunul i na posledním mistrovství Evropy."

O Viníciovi a Rodrygovi: "Oba to jsou jedineční hráči. Nemyslím si, že bych měl problém hrát s Viníciusem, teď jsem tady a musím se přizpůsobit týmu."

Mbappé o svém debutu. Livesport

O číslu 9: "Máme tu Luku Modriče, který s desítkou vyhrál Zlatý míč a obecně s Realem vítězil kde se jen dalo. Jsem hrdý na to, že mu mohu být nablízku. Nevidím to, co je za mnou, jen to, co je přede mnou."

O vzpomínce na to, když jako kluk přišel do Madridu: "Pamatuji si, že jsem byl velmi nadšený, sledoval jsem tehdy všechny zápasy. Proto jsem také dnes chtěl mluvit s místními dětmi, protože ony jsou budoucností světa. Díky dnešní prezentaci odejdou ze stadionu se spoustou snů. A nezáleží na tom, jestli vám řeknou, že je to nemožné."

O plynulé španělštině: "Začal jsem ve škole a učil jsem se ji naplno, protože jsem věděl, že je můj sen hrát za Real Madrid. Musím se ještě hodně věcí naučit, ale budu se zlepšovat. Nebojím se dělat chyby."

O tom, co mu říkají jeho francouzští spoluhráči: "Řekli mi, že neexistuje další klub jako je Real Madrid. Že je to jedinečná zkušenost. Když máte možnost to zažít, musíte přijít. Jsem velmi šťastný, že jsem nyní součástí velké rodiny Realu Madrid."

O času na herní adaptaci: "Znám všechny, ale musím hlouběji proniknout do jejich pohybu na hřišti, přihrávek a věcí, které dělají. Je důležité, abych poznal i osobnost každého z nich. Nejsem tu jen proto, abych dával góly a šel domů."

O dnešním dnu: "Spal jsem hodinu a půl a probudil se s velkým tlakem, abych si užil každou vteřinu. Můžu říct, že jsem udělal všechno, co jsem chtěl."

O Endrickovi: "Jeho pověst je velmi dobrá. Neviděl jsem ho moc hrát, ale jsem si jistý, že je to talent. Podepsal smlouvu s Madridem! Bude se muset učit, ale pokud bude potřebovat radu a pomoc, jsem tu pro něj."