Real Madrid oficiálně představil Mbappého. Na Santiago Bernabéu ho vítalo 80 tisíc fanoušků

PŘÍMO Z MADRIDU – Nová hvězda Realu Madrid se v úterý v poledne představila fanouškům. A byla to pořádná show! Francouzského reprezentačního útočníka Kyliana Mbappého (25) totiž vítalo na slavném Santiago Bernabéu více než 80 tisíc diváků a nechyběl u toho ani reportér španělské redakce Livesport Zpráv Miguel Baeza.

"Je neskutečné tady být," řekl Mbappé během oficiálního představení svým novým příznivcům. Po přestupovém dramatu bylo čekání u konce a madridští fanoušci tak mohli přivítat modlu, která se je bude v příštích pěti sezonách snažit svými zásahy pravidelně zvedat ze židle.

Příchod více než 80 tisíc diváků do hlediště se zapíše do fotbalových dějin jako jedno z nejmasovějších představení nového hráče všech dob.

Nešlo jen o zástupy lidí na stadionu, masy Mbappého nových obdivovatelů se shromáždily také před halou, a to přesto, že vůbec neměly vstupenku. Něco takového v Madridu nebylo k vidění od příchodu Cristiana Ronalda do španělské metropole v roce 2009.

Veřejná prezentace, která se na Bernabéu konala po mnoha letech, také posloužila k tomu, aby ukázala, co všechno stadion po rekonstrukci vydrží. Jak bylo možné vidět na snímcích, které unikly do médií už v pondělí, byl skutečně připraven do posledního detailu.

Všichni byli šťastní

Průběh celé akce řídil prezident klubu Florentino Pérez, který těžko skrýval nadšení z velkolepé události. "Jsme rádi, že se můžeme vrátit do normálu a představovat nové hráče přímo na stadionu. Pokaždé, když vítáme velkou akvizici, je to velmi vzrušující," řekl Pérez při zahájení akce. "Milý Kyliane, děkujeme ti, že jsi vynaložil úsilí, které si mnozí ani nedokážou představit. Vítej ve svém novém domově, vítej v Realu Madrid," dodal.

Poté přišla řada na samotného hráče, který nedržel nijak zpátky a napjaté publikum nadchl. "Mnoho let jsem snil o tom, že budu hrát za Real Madrid a ten sen se dnes stal skutečností. Jsem šťastný. Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, abych tu mohl být. Vím, že to bylo těžké, ale vyhráli jsme, jsem tady!" vyjádřil se Kylian, který po Karimu Benzemovi bude nosit na dresu číslo devět.

Z tónu, slov i gest francouzského internacionála bylo jasné, že se mu po odchodu z Paris Saint-Germain ulevilo. "Splnil jsem si jeden sen a teď mám další – naplnit očekávání toho nejlepšího klubu na světě. Za tohle logo položím život," dodal rodák z Paříže.

Vše uzavřel nostalgickou frází "1, 2, 3, Hala Madrid!" Tu použil při své prezentaci v roce 2009 Ronaldo. Mbappého éra v Realu Madrid je tady, teď zbývá jen čekat, kdy se hráč vrátí na svou nejlepší úroveň, protože na mistrovství Evropy v Německu měl daleko k výkonům, které je schopen nabídnout.