Míchel se titulové debatě nadále vyhýbá. Girona pode něj píše historii, uvidí se po 30. kole

Trenér Girony Míchel (48) po pondělní výhře 3:0 nad Alavésem stále nechtěl mluvit o útoku na mistrovský titul. Překvapivý lídr španělské ligy má po 17. kole dvoubodový náskok na druhý Real Madrid, dokonce o devět bodů zpět jsou obhájci titulu z Barcelony. Podle Míchela může jeho tým začít snít o udržení vedoucí příčky nejdřív po 30. kole, pokud zůstane v tabulce na současné pozici.

Vítězství Girony v pondělní dohrávce zařídil dvěma brankami útočník Arťom Dovbyk, s 10 góly druhý nejlepší střelec La Ligy. Jednu trefu přidal záložník Portu. Katalánský klub neprohrál jedenácté soutěžní utkání v řadě a jen potvrdil, že má s 41 góly nejlepší ofenzivu soutěže.

"Hrajeme na úrovni Realu, Barcelony, Atlétika, tedy klubů, které vyhrávají tituly. Moji hráči píšou historii, zatím se všem velkým týmům dokážeme vyrovnat," ocenil Míchel na pozápasové tiskové konferenci.

Statistiky posledního utkání. Opta by Stats Perform

Girona má 44 bodů, o pět méně než za celou minulou sezonu, v níž obsadila 10. místo. Stejný počet bodů po 17. kole stačil ve třech z posledních čtyř případů k zisku španělského titulu.

"Všechny velké týmy budou sbírat ještě spoustu bodů. My půjdeme od zápasu k zápasu a po 30. kole uvidíme, jak na tom v tabulce jsme. Nedíváme se příliš do budoucnosti, zajímá nás pouze nejbližší utkání, na Betisu to bude velmi těžké," upozornil španělský kouč.

V posledních 12 kolech jeho tým prohrával hned v sedmi utkáních, z nepříznivé situace přesto vytěžil šest výher. Podlehl pouze Realu, což je jediná porážka Girony v sezoně.

"V minulém kole jsme vyhráli v Barceloně, daří se nám, hodně lidí nás chválí. V některých zápasech jsme mohli i prohrát, hráči ale ukazují skvělou mentalitu, nikdy se nevzdávají. To nám dává naději do zbytku sezony," uvedl Míchel.