Livesport Daily #152: Fotbalový zázrak z Girony. Není to jen nafouknutá bublina, říká Jakub Dvořák

Španělskou fotbalovou La Ligu vede po sedmnácti kolech katalánský klub. Na tom by nebylo zas až tak nic zvláštního, pokud by se nejednalo o tým z Girony. Klub, který hraje teprve svoji čtvrtou sezonu mezi španělskou elitou v historii, připomíná příběh anglického Leicesteru, který před sedmi lety titulem v Premier League šokoval celý fotbalový svět. Jaká je filozofie Girony a jak funguje spolupráce s Manchesterem City? Jakou úlohu hraje v celém projektu bratr Pepa Guardioly Pere? A kde až může tahle katalánská pohádka skončit? To všechno jsme probrali s fotbalovým redaktorem Livesport Zpráv Jakubem Dvořákem.

Vánoční období nabízí spoustu velkých příběhů a jeden z nich píše také fotbalový klub z Girony. Stotisícové katalánské město žije fotbalem a to zejména proto, že jejich oblíbený tým válcuje španělskou konkurenci. Jen na záda Blanquivermells se zatím dívají giganti jako Real Madrid, Barcelona či Atlético Madrid.

"Už si nemyslím, že by to měla být bublina, která splaskne. Girona opravdu drží krok se španělskou špičkou, porazila Barcelonu, takže se nám tu dost možná rýsuje obrovský příběh a ligový titul by mohl vyhrát tým, od kterého by to před sezonou čekal málokdo," myslí si Jakub Dvořák.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Vazbu Pepa Guardioly na jeho bratra a klub z Girony.

Důležitost City Football Group.

Proměnu popularity fotbalu ve městě.

Herní styl a filozofii trenéra Míchela.

