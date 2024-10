Hansi Flick (59) byl hrdý na své hráče poté, co v sobotu dosáhli velkého vítězství 4:0 na půdě Realu Madrid. Svému úhlavnímu rivalovi uštědřili první porážku po 42 zápasech LaLigy, navíc to byla to jejich první výhra v El Clásiku od března 2023.

Německý trenér měl radost z triumfu, který završil pozoruhodný týden Barcelony, když porazila dva evropské velkokluby. Před triumfem na Santiago Bernabéu totiž ve středu v rámci Ligy mistrů pokořila i Bayern Mnichov (4:1).

"Jsem šťastný, že mohu pracovat a žít v tomto klubu. Je to fantastické, jsem velmi šťastný... Odehráli jsme výborný zápas a jsem na to velmi hrdý," řekl na tiskové konferenci Flick, který zažívá skvělý start u kormidla katalánského giganta, jenž má na kontě 10 výher z 11 duelů LaLigy.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Přestože Real na začátku utkání dominoval, Robert Lewandowski vstřelil ve druhém poločase dva rychlé góly a nasměroval lídra k vítězství. Lamine Yamal a kapitán Raphinha pak v závěru na překvapeném stadionu Bernabéu završili pohodlné vítězství.

"Hráli jsme dobře s míčem i bez něj. Bylo to více v našem držení, proto se hra změnila. Klíčová byla defenzivní práce. Hodně jsme trénovali, jak bránit vysokou linii. Při hře s Realem Madrid je také důležité nenechávat volné prostory, protože mají neuvěřitelné hráče. Daří se nám to. Držíme se naší myšlenky, jsme plynulí a chceme jít dopředu," prohlásil spokojeně Flick.