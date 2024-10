Věrnost až za hrob. Tak by se dal charakterizovat postoj obrovského talentu současnosti Lamine Yamala (17) vůči Barceloně. V rozhovoru pro LaLiga World se nechal slyšet, že svou budoucnost vidí pouze na Camp Nou a rád by zde strávil celou svou kariéru.

Produkt mládežnické akademie Barcelony se stal nedílnou součástí základní sestavy a svůj talent dokázal prodat i ve prospěch národního týmu na letošním Euru v Německu, kde Španělsko evropský turnaj nakonec ovládlo.

Yamal je ve svých sedmnácti letech vnímán jako obrovský talent a velkou budoucnost mu větší celá řada hráčů i odborníků. Někteří by si jej uměli představit i mimo katalánský klub, avšak on má jasno, kde by rád strávil celou kariéru. "Užívám si každý zápas za Barcelonu. Vždy, když dostanu míč, tak vnímám, jak tribuny burácí. To mě dokáže hodně namotivovat," nechal se slyšet mladík, který by se mohl klidně stát klubovou ikonou.

Livesport Daily #375: El Clásico je největší fotbalový zápas na světě, osloví až 3 miliardy lidí, tvrdí Šifta Livesport

V aktuálním ročníku LaLigy naskočil do všech deseti ligových zápasů a katalánskému klubu pomohl čtyřmi góly a šesti asistencemi. Produktivní je za Barcelonu také v Lize mistrů – trefu zaznamenal proti Monaku, asistenci naposledy proti Bayernu Mnichov.

"Rád bych, aby si mě fanoušci v historii Barcelony pamatovali jako legendu. Díky Barceloně jsem takový, jaký jsem. Dala mi všechno. Můj život závisí na fotbale a Barce a já doufám, že s ní budou moci zůstat celý život," dodal Yamal.