Barcelona v posledních sezonách prošla výraznou obměnou. Pryč jsou doby, kdy v modročerveném dresu řádili třicátníci Lionel Messi, Sergio Busquets nebo Jordi Alba. Fanoušci v Katalánsku teď obdivují novou generaci fotbalových hvězd ze slavné La Masie. V azylu na Olympijském stadionu válejí i kluci, kterým ještě nebylo ani 18 let. Nad všemi pak ční generační talent Lamine Yamal (17).

Vedle Yamala se Barcelona spoléhá na dalšího sedmnáctiletého klučinu Paua Cubarsího, jednadvacetiletého Fermína Lópeze nebo stejně starého Pedriho. Po vážném zranění kolene se navíc vrátil stále teprve dvacetiletý Gavi. Barcelonský klenot naskočil v závěru nedělního zápasu proti Seville na hřiště po 11 měsících a rovnou navlékl kapitánskou pásku.

Ve středu při demolici Bayernu Mnichov (4:1) Gavi na hřišti v úvodu zápasu chyběl, Hansi Flick i tak nasadil nejmladší základní sestavu od listopadu 2011. Barcelona bavorského giganta smetla s jedenáctkou s věkovým průměrem 24 let a 185 dní. A to na hřišti byli i třiatřicetiletý Iňigo Martínez a ještě o tři roky starší Robert Lewandowski.

Poslední trenér, který nasadil mladší sestavu než Flick byl Pep Guardiola, jenž v prosinci 2011 proti BATE Borisov, stlačil věkový průměr pod 24 let. Guardiola ovšem byl v úplně jiné pozici. Katalánci měli zajištěný postup do osmifinále a navíc hráli proti běloruskému otloukánkovi. Trenér si mohl dovolit dát prostor širšímu kádru a do zápasu poslal Marca Bartru, Andreu Fontáse nebo Thiaga Alcantaru.

Proti Realu nemá Flick důvod dělat ukvapené změny. I v zápase podzimu se proto bude opírat o mladé pušky v čele s Yamalem. Otazník visí snad jen nad Fermínem, jehož by mohl nahradit Dani Olmo, který se vrací do zápasového rytmu po svalovém zranění.

Je však otázkou, zda německý trenér bude chtít měnit fungující středovou trojici, kterou spolu s Fermínem vytvořili Pedri a Marc Casadó. Někdejší kapitán barcelonského béčka se chytil příležitosti po vážném zranění Marca Bernala a stal se srdcem barcelonské zálohy. Proti Bayernu opět odehrál plný počet minut a blýskl se asistencí.

Spolu s Pedrim a Fermínem naskočili v zákadní sestavě teprve potřetí, přesto už stihli vytvořit velmi nebezpečné trio. "Casadó skvěle čte hru. Výborně čistí střed hřiště a získává spoustu míčů. Celá středová trojice byla neustále v pohybu a byla motorem Barcelony," řekl ve studiu BBC bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher po zápase s Bayernem.

Mladíci z Barcelony si ve středu poradili s velmi neoblíbeným soupeřem. Barca porazila klub z Mnichova po šesti zápasech a připravila fanouškům chutný předkrm před sobotním El Clásikem. Výhra nad Bayernem navíc slibuje i zajímavý zbytek sezony. Po posledních dvou výhrách nad bavorským klubem totiž Katalánci slavili treble.