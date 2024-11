Optimismus v Barceloně? Ter Stegen by se mohl vrátit ještě v této sezoně

Brankář Barcelony Marc-André ter Stegen (32) nezažívá nejlepší období v kariéře. Německý reprezentant byl v září odnesen ze hřiště na nosítkách poté, co při výhře svého týmu nad Villarrealem 5:1 nepříjemně upadl a natrhl si šlachu v koleni. Původně měl vynechat celou sezonu, ale vše může být jinak.

Ter Stegen aktuálně podstupuje léčbu kmenovými buňkami, která se v mnoha případech ukázala jako velmi úspěšná. Tato metoda je také známá tím, že zranění rychleji vyléčí. V Barceloně prý panuje opatrný optimismus, že by se brankář mohl vrátit do hry ještě v průběhu tohoto ročníku.

Podle španělského portálu Sport klub věří, že by Ter Stegen mohl být k dispozici dokonce již v dubnu. Jeho návrat by se však uskutečnil pouze v případě, že by si lékaři byli stoprocentně jisti, že se podobné zranění kvůli rychlému návratu nebude opakovat.

Jedničkou katalánského celku je v současnosti Iňaki Peňa, ačkoli klub podepsal krátkodobou smlouvu s Wojciechem Szczesnym, Polákem, kterého po zranění německého strážce svatyně přemluvil k návratu z fotbalového důchodu. Bývalý brankář Juventusu však v novém dresu ještě nenastoupil.