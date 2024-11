Lewandowski v LaLize nemá konkurenci. Mbappé se stále hledá, na gól potřebuje dvakrát více střel

ALBERTO GARDÍN / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Robert Lewandowski (36) je aktuálně nejlepším střelcem LaLigy a zdá se, že prozatím nemá konkurenci. Důvodů, proč Barcelona dominuje tabulce nejvyšší španělské soutěže je hned několik. Na druhý Real má náskok šesti bodů, i když rival z Madridu má zápas k dobru a čeká ho výjezd do Valencie. Za své ale mluví individuální statistiky a také to, co se odehrálo na Santiago Bernabéu 26. října, kdy se z drtivé výhry v El Clásiku radovali právě hosté. Polský ostrostřelec se na výhře podílel dvěma góly a byl dokonce blízko hattricku.

Letní příchod Kyliana Mbappého do týmu úřadujících šampionů Ligy mistrů byl často interpretován jako podpis posledního desetiletí, a to i kvůli mnoha tahanicím a sérii náročných jednání a spekulací. A jeho gól při debutu ve finále Superpoháru UEFA tato očekávání ještě navýšil.

Zvyknout si na domácí soutěž však francouzskému reprezentantovi trvalo o něco déle, než se očekávalo. Na první gól v LaLize si musel počkat až do čtvrtého kola, kde se proti Betisu trefil hned dvakrát. Střeleckou formu si udržel i po reprezentační pauze a skóroval proti Realu Sociedad, Stuttgartu, Espanyolu a Deportivu Alavés. Od té doby, tedy za měsíc a půl, se ale prosadil pouze jednou, a to při výjezdu do Viga. Jeho doposud nejhorší výkon se odehrál ve zmiňovaném El Clásiku, kdy se na hřišti ztrácel a často končil v ofsajdu.

Porovnání obou hráčů. Opta by Stats Perform

Snaha se Mbappému upřít nedá – na bránu soupeřů vystřelil v LaLize hned 24krát. S dvěma střelami navíc však statistiku vede opět Lewandowski. K tomu, aby dostal míč za brankáře potřebuje současný lídr střelců v průměru jen 1,85 pokusu. Mbappé, který skóroval šestkrát a polovina z těchto gólů padla z penalty, potřebuje k úspěšnému zásahu čtyři střely.

V tabulce střelců se Mbappé zatím drží mimo stupně vítězů. Lewandowski žebříčku vévodí s nemalým náskokem, na záda mu dýchá Vinícius s osmi góly, následuje ho krajan Raphinha a španělský reprezentant Pérez, oba se sedmi zásahy. Se šesti trefami se o páté místo dělí právě Mbappé s chorvatským kanonýrem Budimirem.