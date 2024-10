Livesport Daily #375: El Clásico je největší fotbalový zápas na světě, myslí si Šifta

V sobotu večer čeká španělskou ligu vrchol podzimu v podobě El Clásika, souboje mezi domácím Realem Madrid a Barcelonou. Katalánci do utkání půjdou z prvního místa a v dobré náladě po výprasku, který v Lize mistrů uštědřili Bayernu (4:1). Real ale potřebuje vyhrát, aby mu největší rival neodskočil v čele tabulky už na šestibodový rozdíl. O El Clásiku ale i o dalších derby, která nás o nadcházejícím víkendu čekají, si v dnešním díle podcastu Livesport Daily popovídáme s Miroslavem Šiftou, spolupracovníkem Livesportu a autorem už dvou knih o slavných derby, přičemž ta druhá se věnuje právě Španělsku.

"Nebál bych se říct, že je to nejvýznamnější utkání na celém světě. Jeho sledovanost se dá srovnávat s finále mistrovství světa, historicky je to taky extrémně důležitý zápas. Pokud se na to díváme z hlediska peněz a zájmu, tak opravdu žádný jiný klubový zápas na světě není víc," tvrdí v dnešní epizodě Šifta a dodává: "Ta rivalita jde dál než jen k hranicím sportu, rivalita obou týmu je spojená se složitou politickou minulostí Španělska, narážím především na diktátorský Francův režim. Katalánci ho nenáviděli, a protože Franco se v určité chvíli rozhodl podporovat Real Madrid, nenávidí Katalánci i tenhle tým."

Zápas začíná v sobotu v devět večer, což je výhodný čas i pro fanoušky obou týmů na jiných kontinentech: "Je to nejsledovanější zápas na světě z hlediska počtu přenosů a počtu stanic, které ho vysílají. Dosah El Clásika je až 3 miliardy diváků ve 200 zemích světa. Často se čas zápasu posouvá tak, aby to vyhovovalo divákům v Asii a Latinské Americe," dodává Šifta.

Ten upozorňuje na to, že nás čeká speciální víkend, během něhož se v Evropě odehraje velké množství dalších vyhrocených derby zápasů: "Bude jich asi třináct, samá zajímavá utkání. Zmínit můžeme souboj Olympique Marseille s PSG nebo Juventusu s Interem. Krom toho bych doporučil i dvě skotská derby mezi Aberdeenem a Dundee United a taky mezi Hearts a Hibernian, což je pravděpodobně nejstarší derby na světě," láká Miroslav Šifta.

