Vinícius se posilnil hattrickem a do El Clásika míří potvrdit roli favorita Zlatého míče

JEAN CATUFFE/Jean Catuffe/DPPI via AFP

V úterý večer Vinícius Júnior (24) opět rozzářil svou auru jednoho z nejlepších fotbalistů světa. Po hattricku Dortmund v Lize mistrů se brazilský míčový kouzelník připravuje na sobotní El Clásico, které je na programu pouhé dva dny před slavnostním vyhlášením Zlatého míče. Ideální šance, jak utišit hlasy kritiků a pochybovačů? Pokud by vyhrál, mířilo by prestižní ocenění do Brazílie po 17 letech...

První poločas v podání Bílého baletu proti Borussii byl katastrofální, stejně jako výkon samotné "sedmičky". Druhá půle se naopak zapsala do dějin, Real Madrid se totiž stal prvním týmem v Lize mistrů, který otočil dvougólové manko během jednoho poločasu. Odveta jarního finále ve Wembley (2:0) se tak nekonala.

Obratu pomohla ostrá diskuze o poločase. "Takhle to dál nejde! Musíme změnit přistup a soustředit se," popisoval střelec třetího gólu Lucas Vázquez, co padalo v kabině. Na obraz hry, jaký byl k vidění prvních 45 minut, nejsou fanoušci úřadujícího šampiona LM zvyklí, i když se od začátku ročníku vyskytuje nečekaně často.

Real, schopný totálního selhání i naprosté geniality, se nyní chystá na další derby proti lídrovi tabulky. A pokud Los Blancos vyhrají, vyrovnají ligový rekord svého rivala v počtu neprohraných zápasů v řadě, tedy 42 utkání. Naposledy je porazilo Atlétiko 24. září loňského roku (3:1). To vše jen dva dny před slavnostním předáváním Zlatého míče, kde Vinícius patří mezi favority.

Už devět měsíců vyčnívá nad ostatními. Navzdory pomalejšímu vstupu do sezony, který zrcadlil týmové výkony, se Brazilec zápas od zápasu zlepšoval a úterní utkání proti Dortmundu bylo třešničkou na dortu.

"Připomínal mi Pelého," řekl po zápase někdejší reprezentant Emilio Butragueño pro platformu Movistar+. Spoluhráči Vinícia z národního týmu Marquinhos a Gabriel s jeho triumfem už počítají a přiznali, že se těší, až si individuální trofej převezme. "Vini získá Zlatý míč díky své minulé sezoně, kdy nám pomohl vyhrát Ligu mistrů, ne kvůli dnešnímu výkonu," připomněl Carlo Ancelotti na tiskové konferenci.

Ve 14 zápasech si brazilský ofenzivní univerzál připsal osm gólů a pět asistencí, což je výrazně lepší bilance než loni. Mnohé zajímalo, jak si Brazilec povede s příchodem Kyliana Mbappého – a výsledky jsou zatím jen pozitivní.

"Víme, že na Santiagu Bernabeu můžeme dosáhnout čehokoli," řekl muž zápasu po utkání. "Liga mistrů je naše soutěž a my ji chceme opět vyhrát. Co se týče mého vztahu s klubem, udělali pro mě všechno a já jim za to vděčím. Chci tu zůstat navždy," dodal.

Čtyřiadvacetiletého hráče, který byl v prvních sezonách silně kritizován, dělí od zasloužené korunovace už jen pár dní. Nejprve ale chce svůj tým dovést v derby k rekordu. Na druhé straně hřiště bude stát podobně rozjetý krajan Raphinha, i on v minulém zápase Ligy mistrů nastřílel za Barcelonu hattrick. A v utkání s Bayernem (4:1) byl rovněž vyhlášen nejlepším hráčem.