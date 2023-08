Pohled, který bere za srdce: Demolice ikonického Camp Nou láká fanoušky i turisty

Rekonstrukce legendárního stadionu Camp Nou pokračují rychlým tempem a podle plánu. Jenže demolice různých částí domovského stánku fotbalové Barcelony přitahuje pozornost místních obyvatel i cizinců. Mnozí přiznávají, že je bolí u srdce.

Práce na Camp Nou, stadionu FC Barcelona FC Barcelona

"Je hodně těžké se na to dívat," říká dlouholetý fanoušek Blaugrany Raül Raposo. Nedaleko Camp Nou bydlí a každý den chodí kolem místa, kde na demolici stařičkého, ale oblíbeného fotbalového kolosea pracují buldozery a jeřáby.

Až rekonstrukce skončí, bude to jistě hezké inženýrské dílo, které dodá katalánskému klubu nové možnosti. Postupná demolice tribun ale fanoušky Barcelony bolí. Obraz Camp Nou, který byl známý dlouhá desetiletí, je už nyní historií. "Nikdy to nebude stejné. Modernější ano, také pohodlnější. Ale nebude to stejné," dodává Raposo.

Obrázek vnější fasády rozestavěného Camp Nou. FC Barcelona

Něco ale má zůstat nedotčené. Architekti Francesco Mitjans, José Soteras a Lorenzo García Barbón si dávají záležet, aby vnější pohled na budoucí arénu zůstal zachován tak, jakoby se nic nepřestavovalo. Aktuálně se bourá třetí patro tribun, poté přijde na řadu vnitřní struktura arény.

Pokud budou práce postupovat podle plánu, teoreticky by se nový stadion Barcelony mohl částečně otevřít v listopadu 2024. Mezitím bude tým hrát na olympijském stadionu na hoře Montjuic.