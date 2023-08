Velký návrat. Deco bude znovu hájit barvy Barcelony, nyní v roli sportovního ředitele

Bývalý fotbalista Deco se vrací do Barcelony, bude sportovním ředitelem

Bývalý portugalský reprezentant Deco (45) bude sportovním ředitelem fotbalistů Barcelony, za kterou v minulosti hrával a v roce 2006 s ní triumfoval v Lize mistrů. Ve funkci nahradí Jordiho Cruyffa (49) a podle smlouvy by ji měl zastávat následující tři roky. Úřadující španělští mistři to ve středu oznámili na svém webu.

Deco přišel do Barcelony v roce 2004 poté, co vyhrál Ligu mistrů s Portem. V katalánském klubu strávil portugalský záložník čtyři sezony, posléze hrál ještě za Chelsea a v rodné Brazílii za Fluminense. Nyní mu je 45 let.

S portugalskou reprezentací se stal v roce 2004 vicemistrem Evropy a o dva roky později postoupil do semifinále mistrovství světa. Za národní mužstvo nastoupil v 75 zápasech a dal pět branek.