Real vydřel výhru Vigu a před El Clásikem se v tabulce LaLigy dotáhl na vedoucí Barcelonu

Real Madrid prodloužil ligovou neporazitelnost o další utkání, když na Estadio de Balaídos skolil Celtu Vigo 2:1. Domácí celek tak s Bílým baletem padl již podeváté v řadě. Real se bodově dotáhl na Barcelonu, kterou doma příští týden přivítá v El Clásiku.

Úkol čelit úřadujícímu mistrovi bez distanovaných Ilaixe Moriby a Iaga Aspase se zdál být pro Celtu dost náročný, přesto zahrozila jako první. Už v osmé minutě vyslal Borja Iglesias do šance Williota Swedberga, ale Thibaut Courtois dokázal jeho pokus vynikajícím zákrokem vytěsnit.

Poté, co nevyužili svou šanci, byli ve 20. minutě domácí potrestáni. Po chybě a trochu smůly fotbalisté z Galicie inkasovali. Špatná přihrávka Frana Beltrána se odrazila od Eduarda Camavingy přímo ke Kylianu Mbappému, který svůj pokus z 22 metrů zakroutil za záda Vicenteho Guaity a připsal si šestý gól v La Lize.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

A protože Iglesias skóroval po ofsajdu, šli do kabin v lepší náladě Los Blancos. Rozdíl ve skóre mohl být ale vyšší, to by však museli přesněji mířit Camavinga s Viníciusem. Po dvou minutách druhé půle nedokázal ani Jude Bellingham z dobré pozice rozvlnit síť a brzy toho litoval.

Óscar Mingueza zakombinoval na pravé straně s Jonathanem Bambou a odcentroval na Swedberga, který nedal Courtoisovi šanci. Vzápětí mohl vedení Realu vrátit Vinícius, ale jeho gól sudí kvůli ofsajdu neuznal. O osudu duelu tak rozhodl až Luka Modrič, jenž ve věku 39 let 40 dnů překonal rekord Ference Puskáse jako nejstaršího hráče, co kdy nastoupil za Real Madrid.

Chorvat perfektně přihrál Viníciusovi, který obešel Guaitu a skóroval. Celta, která na Balaídos prohrála jen jednou z posledních jedenácti zápasů, nadále hrozila prostřednictvím Bamby a Minguezy.

Anastasios Douvikas měl velkou šanci v nastaveném čase, ale přestřelil. Real Madrid tak před El Clásikem, které se uskuteční příští víkend, zapsal další výhru a prodloužil ligovou neporazitelnost na 42 duelů. Los Celestes naopak neukončili čekání na ligové vítězství proti Realu, které se táhne roku 2014.