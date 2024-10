Návrat s kapitánskou páskou. Mám štěstí, že tu mohu být, přiznal po vážném zranění Gavi

Dlouhá pauza je u konce. Záložník Barcelony Gavi (20) v neděli odehrál posledních sedm minut v duelu se Sevillou a vítězstvím 5:1 oslavil svůj návrat na hřiště po dlouhých 11 měsících. Mladý odchovanec katalánského velkoklubu navíc duel dohrával s kapitánskou páskou. "O tomto okamžiku jsem snil několik měsíců," prohlásil po comebacku šikovný středopolař.

Dvacetiletý fotbalista závěrem minulého roku podstoupil operaci poté, co si v duelu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy přetrhl křížový vaz v koleni. Téměř roční rekonvalescence ho tak připravila i o tažení španlského národního týmu, které v červenci vyvrcholilo evropským titulem.

V neděli při svém návratu na hřiště navlékl kapitánskou pásku a užil si potlesk vesetoje od zaplněného Olympijského stadionu v Barceloně. "Jsem velmi šťastný, že jsem zpátky v týmu. Jsem všem vděčný všem lidem v klubu, protože mi to velmi usnadnili," řekl pro televizi Movistar Plus dojatý Gavi.

"Nejhorší věcí během dlouhé pauzy bylo to, že jsem nemohl být na hřišti. Koukat na zápasy z tribuny je velmi těžké. Na druhou stranu vám to dává jiný pohled na hru a naučí vás to užívat si každý okamžik," hledal na dlouhé pauze poztiva.

Stále teprve dvacetiletý záložník ví, jak vážné zranění prodělal. "Mám velké štěstí, že jsem dnes tady a jsem zdravý," přiznal. "Fotbal dělám celý život a musím říct, že mi při pauze začal moc chybět."

Návrat na hřiště pro něj byl velmi emotivní záležitostí. "Když vidíte všechny fanoušky a spoluhráče, kteří vám dávají najevo, že vás mají rádi, cítíte se velmi šťastný," líčil Gavi.

Barcelona je po vysoké výhře s 27 body na čele tabulky LaLigy. Na druhý Real Madrid má tříbodový náskok, na třetí Atlético dokonce bodů sedm. Už v sobotu na Katalánce čeká veledůležité El Clásico.