Víme, co hledáme a co chceme. Podle Simeoneho se rekordně nabitý kádr Atlétika ještě rozroste

Trenér Diego Simeone (54) věří, že Atlético Madrid bude v nové sezoně prohánět i ty nejlepší celky v lize. "Barcelona má velmi dobrý tým, Madrid pokračuje v růstu s fenomenálními hráči, poté Real Sociedad, Villarreal, i Bilbao roste, my se ale soustředíme na sebe," prohlásil temperamentní kouč. S příchodem hvězd jako jsou Julián Álvarez (24) z Manchesteru City a Alexander Sörloth (28) z Villarrealu plánují Rojiblancos výrazně promluvit do boje o titul. Tým argentinského lodivoda navíc stále na přestupovém trhu neřekl poslední slovo.

Nadvládu dvou španělských gigantů se bude snažit ukončit Atlético Madrid, které bylo velmi aktivní na přestupovýém trhu a minimálně již vyhrálo v částce utracené za obměnu kádru. Jen Julián Álvarez, jenž přestoupil z Manchesteru City, vyšel madridský celek i s bonusy na 95 milionů eur.

Tým naopak opustili útočníci Álvaro Morata s Memphisem Depayem. Dá se tedy předpokládat, že společně s Álvarezem bude na hrotu nastupovat Alexander Sörloth, jenž dorazil z Villarrealu. Rojiblancos získali také obránce Robina Le Normanda z Realu Sociedad.

Spekuluje se i o dohodě se záložníkem Chelsea Conorem Gallagherem, který v Premier League kraloval statistikám a podílel se na 16 gólech. V jednání je také stále přestup Javiho Guerry z Valencie. Ve finálním součtu plánují Los Colchoneros utratit kolem 277 milionů eur, tedy téměř sedm miliard korun.

"Vedeme si dobře, přivedli jsme tři hráče, zároveň jich sedm odešlo. Ještě musíme doplnit soupisku, nové posily jsou ale klíčové – Sorloth v útoku, Robin do obrany, Julián bude přínos pro celý tým," řekl o skládání mužstva před začátkem sezony kouč Diego Simeone.

Simeone vyhlíží další posily

Na pondělní zápas s Villarrealem si věří. Je přesvědčen, že tým ukáže svůj pravý potenciál. "Makáme s nadšením, víme, jak těžké to proti Villarrealu bude. Musíme přenést hru tam, kam chceme. Tam, kde jim můžeme ublížit a uvidíme, jak na tom náš tým bude. Procházíme renovací, máme nové tváře, které snad ukážou, co v nich je."

Pokud jde o cíle klubu, je trenér raději opatrný. "Ještě jsme neuzavřeli kádr, musíme se soustředit na zítřejší zápas a uvidíme, jak se tým ještě rozroste. Víme, co hledáme a co chceme. Pracujeme na tom, abychom soupisku uzavřeli. Real Madrid je favoritem a my proti týmu, který se nyní zdá být jedním z nejlepších, budeme muset zabojovat. Nehodláme se jich ale bát a izolovat se od nich," prohlásil zkušený kouč.

O Joau Félixovi mluvil stroze, ale s uznáním. "Dělá to, co se od něj očekává. Vede si velmi dobře – tak, jak by měl každý hráč v týmu, je připravený bojovat o titul." Jeho přestup do Chelsea by měl být dle Fabrizia Romana blízko.

Zmínil se také o Álvarezovi a vyzdvihl jeho "atlétické" DNA: "Všechno proběhlo velmi rychle, teprve nedávno dorazil a má za sebou už čtyři tréninky. Zvyká si, hrál Copu i olympiádu, moc volna neměl. Je nadšený, ví, kam přichází. Všechny vlastnosti, které má, odpovídají DNA Atlétika. Vybojoval si důležité místo a doufám, že tým postavíme tak, aby mohl využít svůj potenciál."

Závěrem zhodnotil novou éru, do které Los Colchoneros kráčí: "Chceme se dál zlepšovat, víme, že každý rok je jiný a ne vždy se nové posily podaří. Potřeby se mění a my se přizpůsobujeme. Dnes chceme přivádět hráče, kteří přinesou nové impulsy, zároveň chceme, aby si v klubu hledali své místo mladí – my pomůžeme jim a oni poté nám.